В Кремле начался вой после призыва генсека НАТО позволить ВСУ бить по России

Москва выпустила заявление. Днем раньше Медведев пригрозил Западу "мировой войной".

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Лавров врал, что ВСУ уже используют западное оружие против территории России / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

В Москве отреагировали на сегодняшнее предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга позволить Украине наносить удары по России западным вооружением. В частности, на комментарии СМИ ответил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он начал утверждать, что этим заявлением Столтенберг якобы "превысил полномочия". Тогда как три дня назад Лавров ныл, что Украина уже бьет по России западным оружием.

Российскому министру мерещится "осуждение" слов генсека членами самого Альянса. В России все еще надеются, что предложение по отказу от запрета применения вооружения не найдет надлежащей поддержки среди союзников США.

видео дня

"Я имею в виду не на уровне секретариата генерального секретаря, а в рамках блока, куда входят страны-члены, а он выполняет их волю. Я считаю, он превысил свои полномочия", - цитирует Лаврова пропагандистское агентство ТАСС.

А днем раньше зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведев начал пугать Запад развязыванием "мировой войны" в случае одобрения ударов по России.

Войска НАТО в Украине - что по позиции Альянса?

В настоящее время в США и Европе обсуждают снятие ограничений для ВСУ бить западным оружием по территории России, ранее это решение считали неприемлемым из-за якобы возможной эскалации "конфликта" и угрозы Третьей мировой.

Некоторые страны-партнеры Украины уже это разрешение дали, например Великобритания (поставляющая крылатые ракеты) и Швеция (поставляющая артиллерию), а другие, в том числе Италия, пока делают осторожные заявления, но такой возможности не исключают.

Сегодня, 27 мая, генсек НАТО Йенс Столтенберг уже с большой трибуны призвал членов Альянса окончательно решить вопрос, не боясь переступить нарисованные Россией "красные линии".

Также в этот день НАТО на уровне Парламентской ассамблеи поддержкой большинства приняло декларацию, официально закрепившую данный призыв. В частности, президент ПА Михал Щерба подчеркнул важность доставки в Украину систем ПВО и других жизненно важных вооружений быстро и без ограничений.

Стоит отметить, что в СМИ уже появилась информация о подготовке Украины к ракетным ударам по территории России. По мнению экспертов, атаками дронов "очень серьезно отрабатываются маршруты вероятных ударов".

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

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