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Убийство в Германии двух украинских баскетболистов: приговоры получили 4 человека

Vitaliy Kirichevskyi
3 декабря 2024, 16:32
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Двое осужденных являются гражданами Сирии, еще двое – граждане Германии.
Украинские баскетболисты
Один из погибших украинских баскетболистов (слева) / коллаж: Главред, фото: Федерация баскетбола города Киева

Суд в Эссене (Германия) приговорил к разным срокам тюремного заключения четырех участников нападения в феврале в Оберхаузене на украинских баскетболистов Артема Козаченко и Владимира Ермакова, которые умерли от ножевых ран. Об этом сообщил телеканал WDR.

Двое осужденных являются гражданами Сирии, еще двое – граждане Германии. Все четверо - мигранты. Их признали виновными в совместном двойном убийстве и приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы (двое) и к 10 годам тюрьмы (еще двое).

Следствие установило, что ножевые удары украинцам наносил один из подозреваемых, немец турецкого происхождения из Гельзенкирхена. Украинские подростки получили ранения в грудь и живот.

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"Мотивов для преступления не было", это была "жажда стресса", отметили в суде.

Прокуратура предполагала, что мог быть "ксенофобский мотив" преступления, но он не подтвердился.

В материалах суда говорится о том, что подозреваемые "уже были известны полиции по насильственным преступлениям", некоторые из них считались "серьезными правонарушителями". В приговоры включили и "другие преступления".

Приговор еще не вступил в силу, адвокаты обвиняемых подали апелляционную жалобу.

Что известно об убийстве баскетболистов

Как сообщал Главред, 10 февраля 2024 года на автобусной остановке в Оберхаузене "обострился спор между двумя группами молодежи", в ходе драки четыре человека получили ножевые ранения. Правоохранители задержали 15-летнего немца турецкого происхождения из Гельзенкирхена и 14-летнего немца греческого происхождения из Херне, оба уже неоднократно фигурировали в уголовных отчетах.

11 февраля Федерация баскетбола Киева сообщила о смерти в Германии украинского баскетболиста Ермакова и госпитализации его друга Козаченко после того, как на них "напали с ножами на улице просто за то, что они – украинцы". 20 февраля стало известно, что умер и Козаченко. Министерство иностранных дел Украины взяло расследование убийства под особый контроль.

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Сколько украинских беженцев в Германии

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по середину февраля 2024 года в Германию приехали почти 1,143 млн украинских беженцев, из них 682 тысячи - женщины и девочки, около 458 тысяч - мужчины и мальчики, а почти 350 тысяч - несовершеннолетние.

Почти половина из них проживают в трех крупнейших федеральных землях - Северном Рейне - Вестфалии, Баварии и Баден-Вюртемберге, передает агентство AFP со ссылкой на Центральный реестр иностранцев.

Около 321 тысячи украинских беженцев, прибывших в ФРГ после начала войны, спустя два года в ней больше не живут. При этом нет статистических данных, сколько из них вернулись в Украину, а сколько - переехали в другие страны.

В школах Германии обучаются почти 219 тысяч детей и подростков из Украины.

Если Украина проиграет войну, количество украинских беженцев возрастет на 10 миллионов, и Германия будет одной из стран их назначения. Такие прогнозы немецкого федерального правительства опубликовала газета Welt am Sonntag.

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