В Таиланде смыло в океан российскую актрису: момент утопления попал на видео

24-летняя девушка медитировала на камнях, когда ее смыло в океан.

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Российскую модель смыло в океан / Коллаж Главред, фото The Daily Mail

Коротко:

Российская актриса медитировала на скалах

Сильная волна смыла ее в океан

Российская актриса, 24-летняя Камилла Беляцкая погибла под огромной волной во время занятий йогой на коврике для йоги на популярном туристическом острове в Таиланде.

Как сообщает The Daily Mail, молодая женщина была унесена с красивого места на острове Ко Сумуи всего через несколько минут после того, как сняла себя на розовом коврике для йоги с видом на Сиамский залив.

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На последних кадрах видно, как она пытается выплыть из пенящейся воды. Сообщается, что прохожий бросился в волны, чтобы попытаться спасти ее, но безуспешно. Его судьба также неизвестна.

Тело актрисы было найдено выброшенным на оживленный пляж Чавенг на острове 1 декабря.

Убитый горем партнер Камиллы, Григорий Анохин, сказал, что узнал о том, что случилось с его девушкой, с которой он встречался пять лет, только из социальных сетей.

47-летний мужчина сказал: "Я все еще молился о чуде, чтобы моя невеста была найдена живой. Я убит горем, мое сердце разбито. Мы собирались пожениться через несколько дней".

Офицеры сообщили, что спасательные команды прибыли через несколько минут после того, как Камиллу утащило в море.

Но они увидели только ее розовый коврик для йоги, плавающий в прибое, а условия были слишком опасными для них, чтобы войти в воду.

Гидроциклы, которые обычно сдаются в аренду туристам на близлежащем пляже, также были перемещены вглубь острова из-за неспокойного моря.

В конечном итоге полиция отправила два гидроцикла для поиска на участке береговой линии. Спасательные команды также были отправлены пешком на близлежащие пляжи.

Поиски были прекращены с наступлением темноты и возобновлены в субботу утром.

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Что известно о Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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