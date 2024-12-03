Наступление РФ в Украине может замедлиться: в НАТО назвали главную причину

Российские оккупанты сейчас имеют импульс для наступления на Покровск, однако, в НАТО отмечают, что оккупация города войсками РФ не является гарантированной.

https://glavred.info/ukraine/nastuplenie-rf-v-ukraine-mozhet-zamedlitsya-v-nato-nazvali-glavnuyu-prichinu-10619498.html Ссылка скопирована

В НАТО сделали заявление о скором продвижении РФ и потере Покровска / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Коротко:

Наступление РФ может замедлиться после вероятной оккупации Покровска

"Падение Покровска" не является гарантированным

В последнее время российские войска быстро продвигаются на фронте российско-украинской войны. Однако, аналитики Альянса прогнозируют замедление этого процесса в случае оккупации россиянами Покровска. Такое заявление сделал высокопоставленный чиновник НАТО на условиях анонимности перед началом министерской встречи в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Представитель Альянса отметил, что российские войска недавно продвигались достаточно быстро, захватывая новые территории.

видео дня

"Сейчас очевидно, что украинская линия фронта - под растущим давлением. Был период, когда я говорил о продвижении россиян на 10 метров в день, сейчас кое-где мы видим изменения до 10 километров в день", - сказал представитель Альянса.

В то же время он подчеркнул, что эти территории были "относительно легкими для захвата". В дальнейшем украинские силы, по его словам, будут иметь возможность эффективнее сдерживать вражеский натиск.

"Мы рассчитываем, что после Покровска продвижение замедлится, поскольку там украинцы подготовили линию укреплений. Мы ожидаем, что будет более сильное сопротивление", - заявил он.

Относительно ситуации в Покровске, чиновник отметил, что его падение не является гарантированным. Он воздержался от прогнозов, удастся ли России взять этот город и когда именно это может произойти, но признал, что сейчас российские войска имеют импульс, который играет в их пользу.

Относительно перспектив контрнаступления Украины, прогнозы экспертов НАТО остаются осторожными, как и оценки изменения динамики перемещения линии фронта.

"Зимняя погода повлияет - в конце концов, грязь в полях мешает продвижению линии фронта. Однако главное, что может остановить продвижение россиян, - это военный персонал, и достаточное количество необходимого оружия", - добавил он.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно о боях на Покровском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, на фронте российско-украинской войны наблюдается решающий момент, в частности в Донецкой области, где определяется, сможет ли противник достичь дальнейшего продвижения. Генерал армии Украины и экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж отмечает, что российские силы не способны одновременно атаковать на 5-7 ключевых направлениях и еще на нескольких дополнительных.

По словам руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павла Лакийчука, после вероятного захвата Курахово россияне могут сосредоточить свои силы на Покровске, чтобы получить возможность выйти в тыл Торецка и Часового Яра.

Как отмечает заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, угрожающие тенденции наблюдаются на Покровском и Торецком направлениях. Если войска РФ возьмут под контроль Покровск, это создаст предпосылки для их дальнейшего продвижения.

Другие новости:

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред