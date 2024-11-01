Ситуация тяжелая: майор ВСУ назвал прогноз в случае потери Покровска

Сейчас "совсем плохие дела" на Покровском и Торецком направлениях, сказал Максим Жорин.

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Если россияне оккупируют Покровск, они получат возможность для дальнейшего продвижения - Жорин / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Что происходит на западе Донетчины:

Ситуация на Покровском и Торецком направлениях тяжелая

Если РФ возьмет Покровск, то получит преимущество

Обстановку нельзя назвать стабильной и контролируемой

Негативные тенденции на поле боя фиксируются на Покровском и Торецком направлениях. Если войска агрессора России оккупируют Покровск, для них откроется множество возможностей, чтобы продвигаться дальше. Об этом заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

"Если россияне получат контроль над Покровском, то они будут иметь еще больше возможностей для продвижения дальше. Более того — открывается несколько сценариев. В частности, они будут иметь контроль над очень важными для нас шахтами, которых больше нигде в Украине нет. Также они получают тактическое преимущество на направлениях для продвижения дальше", - рассказал он в интервью YouTube-каналу Разговор. видео дня

Как утверждает военный, по всей линии фронта ситуация остается сложной. Преимущество за врагом. На данный момент целью является стабилизация обстановки.

"Я бы не стал сейчас использовать такие слова — как "стабильно" и "контролируемо". Для гражданских выглядит все очень привычно: там немного сдвинулись, там... Но это может иметь очень серьезные последствия", - подчеркнул Максим Жорин.

Кратко о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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Как сообщал Главред, Максим Жорин ранее заявил, что учитывая ситуацию с Селидово и Покровском, надо уже сейчас готовить к обороне от российских оккупантов Днепропетровскую область. Нужно построить мощную защитную линию.

Войска РФ уже в 6,7 км от Покровска, сообщал глава городской военной администрации Сергей Добряк. Покровск готовят к обороне, город полностью закроют на въезд и выезд. Власти просят местных жителей эвакуироваться.

Россияне хотят сформировать ударный кулак в направлении Покровска, чтобы потом развить наступление, считает офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий. Местные власти работают над эвакуацией гражданских.

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