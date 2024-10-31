Войска РФ формируют ударный кулак на важном направлении: в ВСУ раскрыли детали

В Покровске ситуация остается тяжелой, но контролируемой.

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ВСУ держат оборону Покровска и призывают местных жителей к эвакуации / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция, ОК Запад (иллюстративное фото)

О чем говорится в материале:

В Покровске тяжелая обстановка

Враг формирует ударный кулак для атак

Местным жителям нужно уезжать

Обстановка в Покровске Донецкой области тяжелая, но контролируемая.

Войска агрессора России атакуют и пытаются создать ударный кулак, чтобы потом развить наступление. Местные власти работают над эвакуацией гражданского населения. Об этом заявил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

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В эфире Freeдом он рассказал о том, что за прошедшие 24 часа установлено 28 российских штурмов на данном участке фронта.

"Также обстрелы, также дроны и пехотные группы в небольших количествах, которые потом накапливаются и пытаются сделать из них такой ударный кулак и развивать наступление", - сказал военный.

Кратко о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

По его словам, ситуацию в Покровске контролируют местные власти. Они пытаются эвакуировать людей.

"Администрация работает максимально напряженно, выполняя все функции как власти, так и гуманитарной миссии. Для нас, для военных, для тех, кто участвует в обороне города и вообще в обороне, все дороги открыты всегда. В городе остаются люди… Власть делает все возможно для того, чтобы все-таки эвакуировать людей, предлагают каждый день и волонтеры", - подчеркнул Сергей Цехоцкий.

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Как ранее сообщал Главред, в Институте изучения войны пришли к выводу, что войска РФ продвинулись к юго-востоку от Покровска.

Вражеские войска не прекращают своих наступательных операций.

Учитывая ситуацию с Селидово и Покровском, уже сейчас нужно готовить к обороне Днепропетровскую область, считает майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. По его словам, нужно строить мощную линию обороны.

Россияне уже в 6,7 км от Покровска, сказал начальник городской военной администрации Покровска Сергей Добряк. Город готовят к обороне и полностью закроют на въезд и выезд. Местных жителей призвали эвакуироваться хотя бы на зиму.

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