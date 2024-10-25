Наступление на Днепр: готовиться к обороне нужно уже сейчас - Жорин

Максим Жорин акцентирует на том, что Украине следует строить прочную линию обороны.

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Украине следует готовиться к обороне Днепропетровской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Главные тезисы:

Украине уже сейчас следует готовиться к обороне Днепропетровской области

Ситуация в Селидово и Покровске очень сложная

Украинские военные должны уже сейчас готовиться к обороне Днепропетровской области из-за российского наступления. Об этом заявил майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

Он отметил, что Украине следует строить прочную линию обороны.

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"Мы не должны постоянно двигаться от города к городу, параллельно с этим наскоро готовя эти города к обороне. Все это нужно планировать, и строить прочную линию обороны заблаговременно. А не ждать пока линия фронта додвинется до очередного населенного пункта. Учитывая ситуацию с Селидово, Покровском - Днепропетровщину надо готовить уже. И контролировать этот процесс", - заявил Жорин.

Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

Наступление оккупантов в Донецкой области - последние новости

Напомним, Главред сообщал, что российские войска проводят почти круглосуточные штурмы, ведь пытаются успеть занять как можно больше участков фронта на Покровском направлении до осенних дождей.

Ранее сообщалось, что ВСУ нужно помешать российским оккупантам занять позицию в буферной зоне, чтобы предотвратить наступление, ведь армия страны-агрессора России осуществила значительный шаг к захвату города Часов Яр в Донецкой области - организовала наступление в двух местах через канал Северский Донец.

Накануне стало известно, что российская армия начала наступление в направлении Вишневого, имея целью обойти или охватить с флангов Селидово, чтобы продвинуться в сторону Покровска.

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