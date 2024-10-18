Штурмы продолжаются круглосуточно: в ВСУ озвучили цель оккупантов под Покровском

Большие потери в личном составе мешают оккупантам проводить активные штурмы одновременно на всех участках фронта.

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Оккупанты проводят активные штурмы / Коллаж: Главред, фото 4 отдельная танковая бригада, deepstatemap

Российские войска пытаются успеть занять как можно больше участков фронта на Покровском направлении до осенних дождей. Об этом сообщил пресс-офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире телемарафона.

По словам военного, ситуация на Покровском направлении является напряженной из-за непрерывных штурмов оккупантов.

"Штурмы практически круглосуточные, россияне пытаются до осенних дождей успеть максимально занять больше участков фронта для того, чтобы там потом закрепиться и ждать более благоприятной погоды для попыток наступления.", - объяснил Сергей Цехоцкий. видео дня

Пресс-офицер добавляет, что большие потери в личном составе мешают оккупантам проводить активные штурмы одновременно на всех участках фронта.

"У россиян все равно не хватает для этого сил. Поэтому они приглашают сюда корейцев, других мигрантов, которым предоставляют гражданство, чтобы принять их в армию...", - подчеркнул Цехоцкий.

Покровск / Инфографика: Главред

Кто такой Сергей Цехоцкий? Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук сообщал, что враг, пока есть возможность, пытается наступать и с применением военной техники. Недавно россияне использовали десятки единиц бронетехники с десантом и пошли на отчаянную попытку прорыва.

Начальник службы связей с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач рассказывал, что ситуация на Покровском направлении очень сложная, ведь враг не отказывается от своих захватнических целей. По словам Ивана Секача, происходят постоянные штурмы именно в направлении города Покровск. В частности, вблизи населенных пунктов Горняк и Селидово.

Ранее Юлиан Репке сообщал, что армия РФ расширила свой плацдарм, продвинувшись на север и захватив село Крутой Яр, где до войны проживало около 100 человек, а также соседнее село Красный Яр с довоенным населением в 200 человек.

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