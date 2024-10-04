ВСУ могут отступить из Покровска: разведка Эстонии раскрыла причину

Россия перебрасывает войска на Курщину и в течение октября может начать контрнаступление, рассказал Янек Кессельманн.

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Украинские войска могут до конца года покинуть Покровск / Коллаж: Главред, фото: 17 бригада Национальной гвардии Украины, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Украинские войска, вероятно, будут вынуждены покинуть Покровск в Донецкой области до конца года. В течение октября РФ может провести контрнаступление в Курской области. Об этом заявил заместитель Разведывательного центра Сил обороны Эстонии подполковник Янек Кессельманн, пишет ERR.

По его словам, российские оккупанты сохраняют инициативу на фронте. В среднем ежедневно фиксируется около 167 атак, причем почти половина из них происходит на Донецком направлении.

"В направлении города Покровска, который является центром атак, РФ за последнюю неделю продвинулась где-то на один-два километра, а расстояние до окраин Покровска, насколько нам известно, составляет около пяти-семи километров", - отметил Кессельманн. видео дня

Если интенсивность атак не уменьшится, то "вероятнее всего, до конца этого года украинские силы будут вынуждены отступить из Покровска" и отойти на новые позиции, предположил представитель эстонской разведки.

Кессельманн также обратил внимание на захват Угледара российскими войсками. Он отметил, что украинские подразделения заняли оборону примерно в 7-8 километрах к северу от города.

"И поскольку Украина была вынуждена отступить из города, мы, скорее всего, увидим активизацию действий противника на этом направлении", - добавил он.

Кроме того, Кессельманн сообщил, что РФ перебрасывает свои силы в Курскую область. По данным разведки, в течение октября враг может попытаться осуществить контрнаступление на этом направлении.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Что известно о ERR? Эстонская общественная телерадиовещательная компания (Eesti Rahvusringhääling, ERR) - общественная организация, созданная 1 июля 2007 года объединением Эстонского радио (Eesti Raadio) и Эстонского телевидения (Eesti Televisioon) на правах, предусмотренных Эстонским национальным актом о телерадиовещании. Компанию возглавляет Маргус Алликмаа, бывший председатель Эстонского радио.

Ситуация на Покровском направлении - что известно

Напомним, российские войска пытаются полностью захватить Донецкую область и уже находятся в 7 километрах от Покровска. По словам главы военной администрации Сергея Добряка, около 80% критической инфраструктуры города уничтожено или повреждено.

Как отметили в материале The Times, российский лидер Владимир Путин стал ближе к своей цели - оккупации всей Донецкой и Луганской областей, но захват Угледара вряд ли обеспечит быстрое продвижение россиян. Штурм Покровска маловероятен, утверждают в издании.

Как ранее сообщал Главред, оккупанты захватили еще два села вблизи Покровска. Журналисты Bild сообщили, что враг приблизился к городу на расстояние 9 километров, захватив села Крутой Яр и Красный Яр.

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