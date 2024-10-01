Уже не Покровск: РФ бросила целый армейский корпус на один украинский город

Армия страны-агрессора России сейчас акцентирует внимание на юге Донецкой области. В частности, враги на город Селидово бросили целый армейский корпус и дополнительные танковые силы. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов в эфире "Киев24".
"Главный их акцент сейчас - юг Донецкой области - это Угледар, это Курахово. Это, мне кажется, туда они перебрасывают основные силы. И, конечно, на Селидово", - сказал эксперт.
По его словам, противник перенес свои усилия южнее города Покровск.
"Он продолжает давить на Покровск, бои идут в Торецке, Нью-Йорке, в Часовом Яру. То есть давить он продолжает, но это давление, эти штурмы больше для того, чтобы мы не могли перебросить оттуда никого", - подчеркнул Сазонов.
Стоит добавить, что в состав армейского корпуса могут входить от 30 тысяч до 60 тысяч человек.
Кто такой Кирилл Сазонов?
Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины.
Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.
Бои в Донецкой области - что известно
Напомним, эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рьопке ранее сообщал, что российские войска захватили два села на Покровском направлении, приблизившись на 9 км к Покровску Донецкой области.
Мониторинговая группа DeepState заявляла, что российские оккупационные войска продолжают давление на город Угледар Донецкой области. После захвата шахты "Южнодонбасская №1" войска продвигаются со стороны дач в восточную часть города.
Кроме того, военный эксперт Сергей Кузан говорил, что Россия сосредоточила до 30 тысяч оккупантов в районе Угледара в Донецкой области.
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