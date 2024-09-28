РФ стянула к Угледару 30 тысяч 'штыков': эксперт раскрыл серьезную угрозу для города

Для российских оккупантов тылом является Мариуполь, через город Россия перебрасывает технику и резервы, рассказал советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Оккупационная армия РФ окружает Угледар / Коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, 1 отдельная танковая Северская бригада

Россия сосредоточила до 30 тысяч оккупантов в районе Угледара в Донецкой области. Враг окружает город с юга и северо-востока. Об этом сообщил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан в эфире "Киев24".

"25-30 тысяч (россиян - Главред) окружает Угледар с юга и с северо-востока", - отметил он.

По словам Кузана, тылом для вражеской группировки является оккупированный Мариуполь. Россия сосредотачивает значительные ресурсы вблизи Угледара, поскольку там оккупанты имеют возможность атаковать.

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"Враг концентрирует свои значительные усилия на Угледаре, потому что в направлении Покровска его продвижение было остановлено. И теперь враг просто-таки концентрирует свои усилия там, где может это сделать", - добавил эксперт.

Кто такой Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род. 16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса" (2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Россия перебрасывает технику в Угледар

Кроме этого, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что РФ перебросила в сторону Угледара до 5 тысяч солдат. Движение российской техники зафиксировали в Мариуполе.

"Россияне продолжают перебрасывать резервы в сторону Угледара. Активизировалось перемещение колоннами с территории России через Мариуполь в сторону Волноваха/Угледар. Не менее 13 грузовиков, преимущественно с БК", - отметил Андрющенко.

Также зафиксирована переброска сил с Бердянского направления в Никольскую громаду Мариупольского района. Однако на этом направлении процесс замедляется и сокращается численность войск.

Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Ситуация в Угледаре - последние новости

Как сообщал Главред, Угледар в Донецкой области остается под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на постоянные штурмы оккупантов. 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев развеяла слухи о выходе защитников из города.

Россия перебрасывает силы для захвата Угледара Донецкой области, сейчас там сосредоточено более 15 тысяч российских оккупантов. Военный обозреватель Денис Попович сообщил, что с бердянского направления перебрасывают около 5 тысяч россиян.

Ситуация в Угледаре остается напряженной для Сил обороны Украины из-за постоянного давления российских войск из Водяного и западной части города. Военный эксперт Станислав Бунятив (позывной "Осман") отметил, что враг пытается захватить стратегически важную дорогу Богоявленка-Угледар.

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