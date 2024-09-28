Угледар зажали с двух сторон: под городом собрали 15 тысяч оккупантов - Попович

Россия перебрасывает дополнительные войска для захвата Угледара, оборону удерживает 72-я бригада ВСУ, рассказал Денис Попович.

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Россия стягивает около 20 тысяч военных для захвата Угледара / Коллаж: Главред, фото: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, Генштаб ВСУ, скриншот deepstatemap.live

Россия перебрасывает силы, чтобы захватить Угледар Донецкой области. Вокруг города сосредоточено более 15 тысяч российских оккупантов. Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

"Вокруг Угледара, по определенным данным, сосредоточено более 15 тысяч личного состава российской армии. Сегодня было сообщено о том, что с бердянского направления снимаются войска и перебрасываются тоже под Угледар. Там еще плюс пять тысяч. Поэтому сейчас россияне бросают силы именно на то, чтобы захватить Угледар", - отметил он.

По его словам, враг пытается закрепиться на окраинах города и проникнуть внутрь.

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"Они пытаются просачиваться внутрь города, в центр Угледара. Сам по себе населенный пункт небольшой. Основные события разворачиваются как раз с востока, с запада, где враг пытается окружить город", - добавил Попович.

Обозреватель пояснил, что город фактически зажали с двух сторон. Остался лишь небольшой коридор для эвакуации или подвоза подкреплений, но эта дорога постоянно простреливается.

Несмотря на тяжелые условия, оборону города продолжает удерживать 72-я бригада ВСУ.

Что известно об Угледаре / Инфографика: Главред

Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

Ситуация в Угледаре - последние новости

Напомним, город Угледар в Донецкой области остается под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на постоянные штурмы оккупантов. Об этом сообщили в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев, развеяв слухи о выходе украинских войск из города.

Российская армия может захватить Угледар, но это обойдется ей жизнями тысяч солдат и техники. За два года боев ВСУ уже уничтожили примерно две бригады российской техники, что составляет 6% всех потерь РФ с начала войны.

Как сообщал Главред, в Угледаре сложилась сложная ситуация для Сил обороны Украины из-за давления россиян из Водяного и западной части города. По словам военного Станислава Бунятова (позывной "Осман"), враг пытается захватить дорогу Богоявленка-Угледар, что может осложнить оборону. В то же время он считает, что угрозы котла для ВСУ нет.

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