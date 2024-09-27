РФ может захватить Угледар: это стоило Кремлю тысяч солдат и единиц техники - Forbes

Российская оккупационная армия может захватить Угледар. Однако это будет стоить РФ жизней тысяч солдат и единиц техники. За два года боев в Угледаре ВСУ уже уничтожили примерно две бригады техники — то есть 6% всей техники, которую Россия потеряла с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины.
Как пишет Forbes, наступление 57-й мотострелковой бригады российской армии, начавшееся на этой неделе, прорвало оборону 72-й механизированной бригады украинской армии.
"Сейчас российские войска находятся в южном Угледаре. И истощенный украинский гарнизон, возможно, уже отступает на север", — пишут журналисты.
Forbes напоминает, что РФ пытается захватить Угледар с конца 2022 года. За это время российские оккупационные войска потеряли около тысячи единиц техники и несколько тысяч солдат, ведь 72 механизированная бригада с помощью мин, артиллерии, противотанковых ракет и беспилотников уничтожила целые российские бригады.
Авторы материала привели данные Варшавского института, согласно которым 155-я бригада морской пехоты, которая на бумаге насчитывала около 3000 военнослужащих, теряла до 300 солдат ежедневно в течение нескольких дней подряд и была почти уничтожена к февралю 2023 года.
Согласно подсчетам WarSpotting, бригады морской пехоты и вспомогательные армейские подразделения РФ в целом потеряли около тысячи танков, боевых машин, грузовиков и артиллерийских орудий.
"Это примерно две бригады техники — почти шесть процентов всей техники, которую Россия потеряла за 31 месяц ожесточенных боев в Украине", — говорится в статье.
Журналисты также подчеркнули, что потери украинских войск в Угледаре и вокруг него были значительно меньше.
Ситуация в Угледаре - последние новости
Издание Forbes писало, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар в Донецкой области. В статье говорилось, что "смертоносная украинская бригада" достаточно хорошо оснащена танками Т-64, боевыми машинами БМП-2 и гаубицами М-109. Но, по мнению журналистов, даже лучше всего оснащенная бригада не может держать оборону вечно.
Аналитики Института изучения войны 25 сентября сообщили, что российские войска достигли окрестностей Угледара в Донецкой области. Однако вряд ли это даст им какое-то особое оперативное преимущество для дальнейших наступательных операций в западной части области.
Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин заявил, что ситуация в направлении Угледара за последние дни ощутимо обострилась. По его словам, враг пытается прорвать нашу линию обороны. Сожжено огромное количество вражеской техники, но, к сожалению, враг имеет продвижение.
Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что существует угроза, что Силы обороны потеряют контроль над Угледаром и могут оказаться в окружении.
Другие новости:
- Десант РФ прорвался и пытается обойти Угледар с флангов - DeepState
- Идут на Угледар: оккупанты продвинулись около трех населенных пунктов на Донбассе - DeepState
- ВСУ могут отступить из Угледара, Покровска и Курахово: военный назвал условие
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред