РФ может захватить Угледар: это стоило Кремлю тысяч солдат и единиц техники - Forbes

155-я бригада морской пехоты ВМФ России, возможно, была уничтожена дважды.

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РФ пытается захватить Угледар с конца 2022 года / Коллаж: Главред, фото: t.me/ombr72, deepstatemap.live

Российская оккупационная армия может захватить Угледар. Однако это будет стоить РФ жизней тысяч солдат и единиц техники. За два года боев в Угледаре ВСУ уже уничтожили примерно две бригады техники — то есть 6% всей техники, которую Россия потеряла с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Как пишет Forbes, наступление 57-й мотострелковой бригады российской армии, начавшееся на этой неделе, прорвало оборону 72-й механизированной бригады украинской армии.

"Сейчас российские войска находятся в южном Угледаре. И истощенный украинский гарнизон, возможно, уже отступает на север", — пишут журналисты.

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Forbes напоминает, что РФ пытается захватить Угледар с конца 2022 года. За это время российские оккупационные войска потеряли около тысячи единиц техники и несколько тысяч солдат, ведь 72 механизированная бригада с помощью мин, артиллерии, противотанковых ракет и беспилотников уничтожила целые российские бригады.

Авторы материала привели данные Варшавского института, согласно которым 155-я бригада морской пехоты, которая на бумаге насчитывала около 3000 военнослужащих, теряла до 300 солдат ежедневно в течение нескольких дней подряд и была почти уничтожена к февралю 2023 года.

Согласно подсчетам WarSpotting, бригады морской пехоты и вспомогательные армейские подразделения РФ в целом потеряли около тысячи танков, боевых машин, грузовиков и артиллерийских орудий.

"Это примерно две бригады техники — почти шесть процентов всей техники, которую Россия потеряла за 31 месяц ожесточенных боев в Украине", — говорится в статье.

Журналисты также подчеркнули, что потери украинских войск в Угледаре и вокруг него были значительно меньше.

Ситуация в Угледаре - последние новости

Издание Forbes писало, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар в Донецкой области. В статье говорилось, что "смертоносная украинская бригада" достаточно хорошо оснащена танками Т-64, боевыми машинами БМП-2 и гаубицами М-109. Но, по мнению журналистов, даже лучше всего оснащенная бригада не может держать оборону вечно.

Что известно о городе Угледар / Инфографика: Главред

Аналитики Института изучения войны 25 сентября сообщили, что российские войска достигли окрестностей Угледара в Донецкой области. Однако вряд ли это даст им какое-то особое оперативное преимущество для дальнейших наступательных операций в западной части области.

Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин заявил, что ситуация в направлении Угледара за последние дни ощутимо обострилась. По его словам, враг пытается прорвать нашу линию обороны. Сожжено огромное количество вражеской техники, но, к сожалению, враг имеет продвижение.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что существует угроза, что Силы обороны потеряют контроль над Угледаром и могут оказаться в окружении.

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