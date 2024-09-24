Перспектива обороны расстает на глазах: один большой город может оказаться в оккупации

Российские оккупанты пытаются захватить Угледар в Донецкой области. Враг имеет частичный успех. Об этом заявил младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".
Он акцентирует на том, что есть серьезная опасность, ведь Украина рискует потерять Угледар.
"Угледар (россияне - ред.) имеют постепенные продвижения с запада от Угледара к дороге Богоявленко - Угледар. Если перережут, перспектива на оборону города растает на глазах до того, как они продавят клещи с направления Водяное", - заявил Бунятов.видео дня
Кто такой Станислав Бунятов?
Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения".
В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.
Наступление РФ на Угледар - что известно
Напомним, по сообщениям Forbes, российские оккупационные войска могут отрезать и окружить 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар в Донецкой области. Подчеркивается, что "смертоносная украинская бригада" достаточно хорошо оснащена танками Т-64, боевыми машинами БМП-2 и гаубицами М-109. Но, по мнению журналистов, даже лучше всего оснащенная бригада не может держать оборону вечно.
Ранее, военный эксперт Владислав Селезнев также говорил, что существует угроза, что Силы обороны потеряют контроль над Угледаром и могут оказаться в окружении.
Кроме того, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявлял, что Силы обороны Украины могут отступить с Кураховского, Угледарского и Покровского направлений в случае если будет решаться вопрос о сохранении военных соединений.
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