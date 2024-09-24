"Сколько еще должно погибнуть людей": в ОП эмоционально отреагировали на удары по Харькову

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости остановить российский террор.

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Зеленский отреагировал на массированный обстрел Харькова / Коллаж: Главред, фото: ОП, Олег Синегубов

Российские оккупанты осуществили массированный удар по Харькову. Под ударом были жилой дом, хлебозавод и стадион. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на обстрел.

Он заявил, что РФ ежедневно подтверждает собственными действиями, что является террористом.

"Мишени для российских бомб - жилой дом, хлебозавод, стадион... То есть обычная жизнь обычных людей. Россия - террорист и ежедневно подтверждает это своими собственными действиями, своим выбором воевать и пробовать расширять войну", - написал Зеленский. видео дня

Президент, находясь на Генассамблее ООН, акцентировал на необходимости остановить российский террор.

"Сейчас на Генеральной Ассамблее ООН много говорят о коллективных усилиях ради безопасности и будущего. Но надо просто остановить террор. Чтобы была безопасность. Чтобы было будущее. Чтобы Россия прекратила эту свою преступную и неспровоцированную агрессию, которая нарушает все глобальные правила. И я благодарю все государства, всех лидеров, которые помогают нам защищать жизни наших людей от российских ударов", - добавил он.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о необходимости демилитаризировать РФ.

"Сколько еще должно погибнуть людей, чтобы мир понял простую истину - демилитаризация России является лучшей гарантией от террора", - написал он.

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