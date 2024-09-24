Удар по Харькову: чем Россия атаковала многоэтажки и как выглядит место прилета

Количество пострадавших увеличилось до 28 человек. Продолжается разбор завалов.

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Удар по Харькову - все подробности / Коллаж Главреда. Фото: телеграмм Синегубова, Суспільне Харків

Оккупанты, вероятно, использовали ФАБ-500 во время удара по Харькову во вторник, 24 сентября. Об этом сообщает председатель ОВА Олег Синегубов, ссылаясь на полученную информацию от правоохранителей.

Обломки именно этой бомбы правоохранительными органами обнаружены на месте одного из вражеских попаданий.

Ранее мэр Игорь Терехов утверждал, что Россия во время атаки на город использовала не менее 8 бомб ФАБ-250.

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Удар по Харькову - как выглядит место прилета

Взрывы в Харькове - что известно об ударе 24 сентября

Во вторник, 24 сентября, Россия нанесла авиационные удары по Харькову, под огнем оказались жилые кварталы, зафиксировано прямое попадание по одной из двух многоэтажек.

В результате удара по многоэтажке в Киевском районе города, "сложились" квартиры с восьмого по третий этажи. В разрушенном подъезде проживали 82 человека.

По состоянию на 17:28 количество пострадавших увеличилось до 28. Под завалами может быть по меньшей мере один человек.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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