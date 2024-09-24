Без разрешения бить по России, но с призывом к миру: Байден сделал заявление об Украине в ООН

Президент США Джо Байден отметил, что Путину в ходе войны против Украины не удалось достичь его основной цели.

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Байден сделал важное заявление об Украине во время выступления в ООН / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Президент США Джо Байден призвал другие страны продолжать поддерживать Украину в войне против России для достижения справедливого мира. Об этом он сказал во время выступления на Генеральной ассамблее ООН.

"Я убежден, что сейчас мы находимся на историческом перекрестке. Наши решения определят будущее на десятилетия вперед. Мы решительно сдерживаем агрессию... Мы все уважаем устав ООН. Когда Россия вторглась в Украину, мы могли не реагировать, выразить протест и беспокойство. Но я и вице-президент Харрис активно начали действовать. мобилизовать помощь. Более 50 стран объединились и что самое важное - украинский народ поднялся", - сказал Байден.

Президент США заявил, что основная цель Путина - уничтожить Украину - потерпела неудачу. Он подчеркнул, что сейчас мир должен решить, продолжать ли поддержку Украины в ее борьбе за свободу, или же допустить ее разрушение.

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"Нельзя уставать, отводить взгляд, нужно поддерживать Украину до того, как она получит справедливый и длительный мир", - добавил он.

В то же время президент США публично не высказался относительно возможности Украины наносить удары по территории России с применением западного дальнобойного вооружения.

Какое западное оружие может применять Украина для ударов по России / Инфографика Главред

Что такое Генеральная Ассамблея ООН? Генеральная Ассамблея ООН - главный совещательный, директивный и представительный орган Организации Объединенных Наций, созданный в 1945 г. согласно уставу ООН. Генеральная ассамблея состоит из 193 членов ООН и является форумом для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов, изложенных в Уставе. Она также играет большую роль в процессе установления и кодификации норм международного права, пишет Википедия.

Удары дальнобойным вооружением по России - что известно о позиции США

Напомним, как ранее сообщал Главред, по информации The Times, Великобритания и США готовы непублично разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по российской территории, приняв это решение в тайне, чтобы сохранить элемент неожиданности и повысить эффективность первого удара.

Президент США Джо Байден приказал своей администрации сделать все возможное для предоставления Украине необходимой помощи и обеспечения ее сильной позиции до конца его президентского срока, о чем сообщил Майкл Карпентер, директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США.

Двое европейских дипломатов также рассказали Reuters, что Украина предоставила США и Великобритании список потенциальных целей в России для возможных атак.

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