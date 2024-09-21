УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Байден приказал "сдвинуть небо и землю" ради помощи Украине - Белый дом

Руслана Заклинская
21 сентября 2024, 20:09
141
Президент США Джозеф Байден решительно настроен поддержать Украину до конца своего срока, утверждает Майкл Карпентер.
Байден приказал 'сдвинуть небо и землю' ради помощи Украине - Белый дом
Байден решительно настроен помочь Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент США Джо Байден дал четкое распоряжение своей администрации "сдвинуть небо и землю" для того, чтобы обеспечить Украину всей необходимой помощью. Он стремится предоставить Украине "самую сильную позицию" в конце своего президентского срока. Об этом сообщил директор по вопросам Европы в Совете по нацбезопасности США Майкл Карпентер в интервью для "Голоса Америки".

По его словам, в Белом доме пока не знают, как Байден отреагирует на "план победы", который представит президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе. Однако, как отмечает Карпентер, Байден решительно настроен поддержать Украину.

"Но, конечно, президент Байден абсолютно решительно настроен поддержать Украину и поставить ее в сильную позицию в конце своего пребывания в должности. И он поручил всем нам, кто работает на него, сдвинуть небо и землю, чтобы убедиться, что мы предоставляем всю, особенно военную помощь", - сказал он.

видео дня

Кроме военной поддержки, американская помощь также охватывает вопросы энергетической безопасности. Она была заложена в законопроекте о дополнительном финансировании, одобренном в апреле.

Относительно разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь территории России, Карпентер подчеркнул, что этот вопрос активно обсуждается.

"И мы действительно считаем, что Украине нужно иметь дальнобойные средства, которые она может использовать", - отметил представитель Белого дома.

Кто такой Майкл Карпентер?

Майкл Карпентер - директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома, американский дипломат, работавший послом Соединенных Штатов в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в администрации Байдена, пишет Википедия.

План победы Зеленского - что известно

Напомним, на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский отправится в США где проведет переговоры с президентом США Джо Байденом и представит ему "План победы" Украины.

Ранее президент сообщал, что план победы включает четыре основных пункта и еще один, который будет нужен Украине после войны.

Как сообщал Главред, Украина ждет представителей России на втором саммите мира. По словам Зеленского, завершение войны возможно лишь при участии обеих сторон.

Кроме этого, три основных пункта плана уже готовы и что его реализация зависит от поддержки США, в частности от позиции президента Джо Байдена.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Джо Байден война России и Украины
Реклама

Главное за день

Байден приказал "сдвинуть небо и землю" ради помощи Украине - Белый дом

Байден приказал "сдвинуть небо и землю" ради помощи Украине - Белый дом

20:09 Украина
Придет сильное похолодание: синоптик назвала дату возвращения дождей

Придет сильное похолодание: синоптик назвала дату возвращения дождей

19:22 Синоптик
Всей Европе грозит "ядерная катастрофа": Минэнерго и ОП о планах РФ ударить по АЭС

Всей Европе грозит "ядерная катастрофа": Минэнерго и ОП о планах РФ ударить по АЭС

19:20 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Какие знаки зодиака сорвут джекпот в октябре: известны четыре счастливчика 33732

Какие знаки зодиака сорвут джекпот в октябре: известны четыре счастливчика

Остались считанные дни до новой магнитной бури: ударит почти с 6-балльной мощностью 15438

Остались считанные дни до новой магнитной бури: ударит почти с 6-балльной мощностью

Найти 3 отличия между картинками смогут только настоящие детективы: сложная загадка 15046

Найти 3 отличия между картинками смогут только настоящие детективы: сложная загадка

Индивидуальный почерк Сырского : ВСУ применяют новый способ ведения боев - эксперт 4647

"Индивидуальный почерк Сырского": ВСУ применяют новый способ ведения боев - эксперт

Последние новости

20:23

"Четко дала понять": у Харрис сделали важное заявление насчет поддержки Украины

20:12

Что нельзя делать 22 сентября: строгие приметы, которые не стоит нарушать

20:09

Байден приказал "сдвинуть небо и землю" ради помощи Украине - Белый дом

19:38

"Дело было к вечеру, выпить было нечего": Волочкову высмеяли за меха в жару

19:24

Как сделать обувь водонепроницаемой: эффективные способы от экспертов

Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах ЗападаТерритории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада
19:22

Придет сильное похолодание: синоптик назвала дату возвращения дождей

19:20

Всей Европе грозит "ядерная катастрофа": Минэнерго и ОП о планах РФ ударить по АЭС

19:17

"Украины уже не будет": в ФРГ сделали громкое заявление о поддержке Киева

18:19

Удар по базе РФ с ракетами из КНДР: опубликованы спутниковые снимки

Реклама
18:04

Не просто БпЛА: эксперт назвал оружие, которым ВСУ атаковали склад в Торопце

17:24

У РФ десятки раненых и "двухсотых": под Мариуполем ударили по расположению врага

17:07

До двадцати пожарных машин из Беларуси: Киев может получить неожиданную помощь

16:51

В небе - столб дыма, пропал свет: россияне ударили бомбами по Сумам

16:51

"Способны долететь до Москвы": Шольц сделал заявление о ракетах Taurus для Украины

16:29

Дроны СБУ поразили склад с ракетами для Искандеров и военный аэродром РФ – СМИВидео

16:22

Оксана Билозир показалась в Курской области: что делалаВидео

16:19

Цены выросли в 1,5 раза: в Украине изменилась стоимость популярного овоща

15:55

Только люди с "орлиным зрением" найдут колокольчик за 13 секунд: загадка на внимательность

15:53

"Покойся с миром": Валерий Залужный поделился траурной новостью - кто погиб

15:34

У Путина готовят удары по объектам ядерной энергетики Украины – МИД

Реклама
15:31

Уничтожено 2 тыс. тонн боеприпасов: Генштаб подтвердил успешные удары по РФ

15:29

Виктория Бекхэм показала, как готовится к съемкам Netflix

15:21

Там могла быть ядерная ракета "Сармат": детали об ударе по складу оккупантов в Тверской области

15:16

Каскадная детонация и землетрясение: разведка Британии об ударе по арсеналу в РФВидео

14:59

Важные компоненты для баллистических ракет не светят: почему Иран отказал России

14:36

Оккупанты получили по зубам в Покровске: какое новое направление выбрал враг

14:31

Можно ли заморозить зеленый лук и как это сделать: лайфхак от диетолога

14:30

Военную базу в Торопце могла атаковать Паляница, но не исключен и вариант с Нептуном – Криволап

13:27

Зачем нужны осиновые колья: от чего может защитить древний оберег

13:26

Как сделать голубую орхидею за две минуты: флорист раскрыла секретВидео

13:11

План победы Украины и переговоры с РФ: главные заявления Зеленского перед визитом в США

13:01

В воздух едва не взлетели два региона РФ: детали об атаке на склады агрессоров

12:22

Джекпот для ВСУ и F-16: США предоставят уникальные авиабомбы - Politico

12:02

Скрывал Пентагон: астроном-аматор сфотографировал секретный космический корабль

11:39

Действительно ли погибло 80 тысяч украинских военных: Зеленский отреагировал на цифры WSJ

11:36

Зеленский объявил о подготовке к переговорам с Россией

11:21

Что такое "чичері": мало кто знает точное значениеВидео

11:08

Как вырастить суккуленты из листа: цветовод показала самый "ленивый" способ

11:00

"Передали привет" Путину: США испытали ядерную ракету, способную долететь до РФ

10:10

США готовят пакет помощи Украине на 375 млн долларов: что в него войдет

Реклама
09:46

Войска РФ на пределе: враг не может наступать сразу на трех направлениях – ВСУ

09:31

РФ ночью масштабно ударила по Украине ракетами и дронами: сбить удалось не все

09:27

Лунное затмение в сентябре: Весам - перемены, Девам - новые цели, Тельцам - исполнение желанияВидео

09:20

Копируют Гитлера: как Москва создает новый военный блокмнение

08:52

Мирный план и два требования Киева: назван сценарий встречи Зеленского и Байдена

08:42

Огонь до неба: в Краснодарском крае РФ масштабно пылает и детонирует склад боеприпасовВидео

08:32

Как правильно мыть мультиварку внутри: способ, который выручит каждую хозяйку

07:31

Оборвали жизнь 12-летнего ребенка: РФ ударила по жилому сектору Кривого Рога, 3 погибшихФото

06:35

Найти 3 отличия между картинками смогут только настоящие детективы: сложная загадка

06:09

Россия оказались еще более трухлявой: что произошломнение

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять