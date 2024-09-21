Байден приказал 'сдвинуть небо и землю' ради помощи Украине - Белый дом

Президент США Джозеф Байден решительно настроен поддержать Украину до конца своего срока, утверждает Майкл Карпентер.

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Байден решительно настроен помочь Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент США Джо Байден дал четкое распоряжение своей администрации "сдвинуть небо и землю" для того, чтобы обеспечить Украину всей необходимой помощью. Он стремится предоставить Украине "самую сильную позицию" в конце своего президентского срока. Об этом сообщил директор по вопросам Европы в Совете по нацбезопасности США Майкл Карпентер в интервью для "Голоса Америки".

По его словам, в Белом доме пока не знают, как Байден отреагирует на "план победы", который представит президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе. Однако, как отмечает Карпентер, Байден решительно настроен поддержать Украину.

"Но, конечно, президент Байден абсолютно решительно настроен поддержать Украину и поставить ее в сильную позицию в конце своего пребывания в должности. И он поручил всем нам, кто работает на него, сдвинуть небо и землю, чтобы убедиться, что мы предоставляем всю, особенно военную помощь", - сказал он. видео дня

Кроме военной поддержки, американская помощь также охватывает вопросы энергетической безопасности. Она была заложена в законопроекте о дополнительном финансировании, одобренном в апреле.

Относительно разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь территории России, Карпентер подчеркнул, что этот вопрос активно обсуждается.

"И мы действительно считаем, что Украине нужно иметь дальнобойные средства, которые она может использовать", - отметил представитель Белого дома.

Кто такой Майкл Карпентер? Майкл Карпентер - директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома, американский дипломат, работавший послом Соединенных Штатов в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в администрации Байдена, пишет Википедия.

План победы Зеленского - что известно

Напомним, на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский отправится в США где проведет переговоры с президентом США Джо Байденом и представит ему "План победы" Украины.

Ранее президент сообщал, что план победы включает четыре основных пункта и еще один, который будет нужен Украине после войны.

Как сообщал Главред, Украина ждет представителей России на втором саммите мира. По словам Зеленского, завершение войны возможно лишь при участии обеих сторон.

Кроме этого, три основных пункта плана уже готовы и что его реализация зависит от поддержки США, в частности от позиции президента Джо Байдена.

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