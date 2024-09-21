Мирный план и два требования Киева: назван сценарий встречи Зеленского и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Белого дома Джо Байденом будет настаивать на том, чтобы Киев официально пригласили в НАТО, а президент США взял на себя обязательства по постоянным поставкам передового оружия.
Как сообщает Bloomberg, Зеленский и Байден должны встретиться уже в 26 сентября в Вашингтоне. Тогда же президент Украины покажет коллеге план мира.
Согласно данным источников журналистов, в документе прописан и четкий путь вступления Украины в ЕС.
Также собеседники Bloomberg утверждают, что некоторые из сторонников Киева допускают варианты прекращения огня путем переговоров, однако Зеленский придерживается прежней позиции: Украина не может уступить территории, которые захватила РФ.
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Украина до конца ноября намерена разработать план мира, говорил в июле Владимир Зеленский. По его словам, нужно сохранить единство Запада по вопросу войны, чтобы Москва даже не надеялась на альтернативные варианты развития событий.
Зеленский на следующей неделе отправится в США и предоставит Байдену план мира, сказали в Офисе президента Украины. Также Зеленский должен встретиться с кандидатами на пост американского президента – демократом Камалой Харрис и Дональдом Трампом.
Также Зеленский рассказал о своем плане победы. В частности, украинский гарант заявил, что реализация мирных механизмов, которые предлагает Украина, зависят от позиции США. План рассчитан на быстрые решения, предполагающие уверенные действия относительно помощи Киеву с октября по декабрь.
Формула мира Зеленского
Формула мира Украины – инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.
Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.
Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.
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