До конца ноября: Зеленский заговорил о подготовке мирного плана

Владимир Зеленский заявил, что не может реагировать на призывы к прекращению огня до того времени, в то время, как страна-агрессор Россия продолжает оккупировать территории Украины. Об этом президент рассказал в интервью NHK.
По его словам, гораздо эффективнее было бы сохранить единство США и европейских стран для дополнительного давления, чтобы показать Москве отсутствие каких-либо шансов на другое развитие событий.
Именно поэтому Киев готовится начать детальные переговоры с соответствующими странами по территориальной целостности и другим насущным вопросам. Таким образом до конца ноября должен быть создан план действий для мира.
Отдельно украинский президент прокомментировал влияние США на этот и другие важные процессы в связи с выборами президента в Штатах. В частности Зеленский рассказал, что во время телефонного разговора пригласил Трампа посетить его страну.
"Мы общались с его командой. Мистер Трамп сказал мне, что он доступен для любых вопросов, и что я имею его номер телефона", - добавил Зеленский.
Также важной для Украины, по словам президента, является поддержка Японии, ведь это страна, которая является представителем G7 и предоставляет нам экономичку, гуманитарную и техническую помощь. Зеленский напомнил, что Япония была первой страной вне НАТО, которая подписала соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Сейчас глава Украины надеется на то, что Япония использует свое влияние на другие страны и обеспечит сотрудничество на восстановление Украины.
Кто такой Владимир Зеленский
Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).
Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.
Достижение мира в Украине – последние заявления
Напомним, в Китае заявили о том, что продолжат содействовать началу переговоров между Украиной и страной-агрессором РФ. Об этом глава министерства иностранных дел КНР Вань И заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Лаосе.
Ранее стало известно, что многие страны-партнеры Украины говорят о возможности переговоров с агрессором РФ для установления мира. Однако в ОП называют такое развитие событий не что иное, как возможность для диктатора Путина выиграть время, чтобы укрепить свою армию и начать потенциально более насильственную главу в войне.
Накануне в МИДе заявили, что Украина желает и готова участвовать в диалоге и переговорах с Россией. Конечно, переговоры должны быть разумными и предметными и направлены на достижение справедливого и крепкого мира.
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