'Должны усилить наши позиции': Зеленский назвал самый горячий участок фронта

Украина должна усилить позиции и способность наносить российским оккупантам потери на самом горячем направлении фронта, подчеркнул президент.

https://glavred.info/ukraine/dolzhny-usilit-nashi-pozicii-zelenskiy-nazval-samyy-goryachiy-uchastok-fronta-10583816.html Ссылка скопирована

ВСУ усилят оборону на фронте / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 115 отдельная механизированная бригада ВСУ

Ситуация на Покровском направлении в Донецкой области является чрезвычайно сложной для ВСУ, поскольку оно является центром российских атак. Украина должна усилить позиции в этом районе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Президент отметил, что с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и военным командованием проанализировали ситуацию на наиболее напряженных участках фронта. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский произнес Зеленскому два доклада.

"Мы подробно разбираем ситуацию на сложных направлениях, прежде всего это Покровское направление в Донецкой области. Именно это направление было и остается основным направлением российских атак... Должно быть сделано и будет сделано все, чтобы усилить наши позиции, нашу украинскую способность наносить оккупанту ощутимые потери", - отметил глава государства. видео дня

Зеленский добавил, что провел совещание с министром обороны, на котором обсудили новые оборонные пакеты, которые готовятся в сотрудничестве с западными партнерами. Также президент отметил героические действия украинских военных, которые успешно атакуют базы российских оккупантов и логистические маршруты на временно оккупированных территориях.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, российские войска не планируют масштабного наступления на юге Украины. Основные усилия оккупанты сосредотачивают на Донбассе, рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Также военный аналитик Bild Юлиан Рёпке предупредил, что ВСУ могут попасть в окружение под Торецком Донецкой области. Оккупанты наступают на город с запада через Железное и Северное, а также с юга через Нью-Йорк, создавая выступ в позициях ВСУ. Рёпке отметил, что российские войска пытаются создать котел, и если украинские защитники не будут отбивать атаки, им может грозить полное окружение.

Как сообщал Главред, Россия начала использовать дешевые беспилотники из пенопласта и фанеры для обнаружения украинских систем ПВО. За последние две-три недели оккупанты применили два новых типа беспилотников в пяти атаках, один из которых оснащен камерой и SIM-картой для передачи изображений.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред