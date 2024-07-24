Появилась 'свежая' десантура РФ с сильным оружием: что происходит в Донецкой области

Военный рассказал, что россияне в Донецкой области берегут технику, потому что ее у них осталось немного.

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Какая ситуация на фронте/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот: deepstatemap

Начальник службы связей с общественностью 110-й ОМБР имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач сообщил, что российские оккупанты на Покровское направление бросают последние ресурсы.

"Покровское направление остается одним из самых тяжелых на фронте. Враг имеет задачу захватить Донецкую область. Россияне пытаются продвинуться к трассе на Краматорск. Противник понимает свою задачу и вкладывает много ресурсов. Россияне выполняют до 40-50 штурмов в день. Преимущество россиян - это количество личного состава. Сейчас враг использует техники меньше, но на Покровское направление зашли "свежие" пополнения. Скорее всего, это десантные войска РФ. Потому что они имеют БМП-3, "Тигры" и другое новое вооружение, которое ранее россияне не использовали", - отметил Секач в эфире телеканала "Еспресо".

По словам начальника службы связей с общественностью 110-й ОМБР имени генерал-хорунжего Марка Безручко, россияне в Донецкой области берегут технику, потому что ее осталось немного.

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"Старая техника у них также заканчивается, ее надо ремонтировать. Сейчас россияне бросают последние ресурсы. Противник пытается как можно больше захватить территорий, чтобы иметь позиции для переговоров. Россияне платят за это большую цену. Много личного состава РФ уничтожается, но они идут ва-банк. До осени они будут продолжать создавать максимально сложную ситуацию", - подчеркнул Секач.

Напомним, что в Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты пытаются вклиниться в оборону ВСУ на Покровском направлении. Украинские военные сообщили, что в целом, на направлении произошло 23 боевых столкновения за сутки.

Военный раскрыл угрозы, если россияне дойдут до трассы Покровск - Константиновка. Минометный огонь противника достает до позиции украинских военных вблизи трассы Покровск - Константиновка. Она является стратегически важной для Сил обороны.

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