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ВСУ могут попасть в окружение: в DeepState рассказали о сложной ситуации на Донбассе

Анна Ярославская
24 июля 2024, 07:35
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Под Прогрессом Донецкой области есть риск окружения части группировки Сил обороны Украины. Приказа на отход нет, отмечают аналитики мониторингового канала.
ВСУ, карта Deep State
Армия РФ оккупировала Песчаное в Донцекой области / Коллаж: Главред, фото: DeepStateUA, ОК Запад

Российские войска оккупировали Песчаное в Донецкой области, а также продвинулись в Новоселовке Первой, возле Волчьего и Прогресса. Об этом сообщил мониторинговый канал DeepState поздно вечером 23 июля.

Также аналитики DeepState отмечают, что под Прогрессом Донецкой области есть риск окружения части группировки Сил обороны Украины.

"Враг пытается окружить часть группировки Сил обороны у Прогресса: приказа на отход нет", - говорится в сообщении.

видео дня

В DeepState отмечают, что к ним обратились бойцы 1 и 3 батальонов 31 ОМБр, которые последние дни ведут оборону в окружении.

Отмечается, что южнее Лозоватского враг образовал горловину, из-за которой приходится удерживать ряд позиций западнее высоты 236.9.

Россияне пытаются подойти максимально близко к Ивановке.

"Оперативно-тактическая обстановка стала критической на выходных из-за хаотичного отхода одной из пехотных бригад. 47 ОМБр, которая пришла на помощь, не смогла сдержать противника, который преобладал в численности. Предварительно в селе уже было скопление численностью от двух рот", - говорится в сообщении.

Война в Украине - карта
Война в Украине - карта DeepStateUA

"Бойцы 31 ОМБр докладывают о рисках и возможных последствиях руководству батальонов. Последние их поддерживают, но бригадное руководство хочет, чтобы бойцы и в дальнейшем сидели в окружении - до последнего солдата. Управление рот фактически отсутствует, ведь их командиры ранены или погибшие", - пишут на канале.

"Надеемся, что будет принято правильное решение, которое сохранит человеческие жизни для дальнейшей борьбы, а не посадки на пару часов в тактике", - добавили аналитики.

В DeepState добавляют, что сейчас противник просачивается в Волчье, чтобы днем возобновить штурмовые действия за село.

Такие действия россиян, отмечают аналитики, создают еще ряд дополнительных проблем в дальнейшей обороне.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники.

В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

По данным аналитиков Института изучения войны, российские "военкоры" рассказывали, что путинские войска продвинулись к окрестностям Волчьего, а также на северный и южный берега Карловского водохранилища, хотя в ISW не видели визуальных доказательств российских успехов в этих районах.

Бои продолжались около Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Ивановки, Тимофеевки, Лозоватского, Прогресса, Новоселовки Первой, Волчьего, возле Яснобродовки, Уманского и Карловки 22 и 23 июля.

Геолокационные кадры, опубликованные 23 июля, показывают, что захватчики продвинулись на улицу Молодежную на юго-западе Новоселовки Первой.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Что говорят в Генштабу ВСУ

В вечерней сводке Генштаба ВСУ говорится, что на Покровском направлении продолжаются девять атак россиян в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Новоалександровка, Прогресс и Новоселовка Первая.

"Еще 24 попытки захватчиков продвинуться вперед остановлены. Общие потери врага на этом направлении сегодня предварительно составили 329 российских окупантов убитыми и ранеными. Уничтожены 14 единиц вооружения и военной техники, среди которых самолет-штурмовик Су-25 и танк. Еще один танк и шесть пушек значительно повреждены", - сообщили в Генштабе.

Ситуация на фронте - последние новости

Российские оккупанты продвинулись в районе четырех населенных пунктов Донецкой области. В частности, они имели успехи на Торецком и Краматорском направлениях. Об этом сообщил мониторинговый канал DeepState вечером 21 июля.

По данным аналитиков, российская оккупационная армия продвинулась в Нью-Йорке и Железном. Кроме этого, российские военные имели успехи возле Пантелеймоновки и Калиновки.

Российские оккупанты в ближайшей перспективе атакующие усилия сосредоточат на юге Запорожской области, где будут пытаться захватить новые территории, заявил бывший спикер Генштаба, полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, в Мариуполь прибывают военные корабли РФ, которые доставляют личный состав и технику россиян.

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