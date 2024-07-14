Планы Путина провалились: на Западе назвали город, на который "нацелилась" РФ

Войска страны-оккупанта России совершают классическую ошибку в рамках войны против Украины и сами себе же наносят вред, предположил Эндрю Таннер.

https://glavred.info/world/plany-putina-provalilis-na-zapade-nazvali-gorod-na-kotoryy-nacelilas-rf-10580642.html Ссылка скопирована

Война Путина превратилась в серию параллельных кампаний - Таннер/ Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Российские оккупанты провалили свои "планы" на лето в войне против Украины и теперь "нацелились" на захват Торецка Донецкой области. На Торецком фронте враг активно действует в направлениях Часова Яра, Покровска и Нью-Йорка.

В частности, системоаналитик Эндрю Таннер, который специализируется на анализе стратегии и оборонной политики, считает, что план Путина на текущую летнюю кампанию – захват Торецка.

"Война Путина превратилась в серию параллельных кампаний. Пока россияне пытаются расшатать украинскую оборону, они наносят больший вред собственной способности совершать эффективные операции. Резервы перебрасываются с фронта на фронт, чтобы поддерживать усилия, даже если они упираются в стену. Это классическая ошибка", - полагает аналитик.

видео дня

По его словам, оккупанты активно атакуют в направлениях Часового Яра, Покровска и Нью-Йорка.

"Похоже, что Путин был вынужден отказаться от своих первоначальных планов по кампании лета 2024 года. Конечно, он не отступает. Его войска переходят к перманентной борьбе везде, где они видят шанс достичь прогресса, в надежде сорвать будущее контрнаступление Украины. Торецк является эпицентром наступления: к операциям россиян на севере и юге теперь добавляются прямые лобовые атаки пехоты на укрепленный район. Эта стратегия является расширенной версией того, что преимущественно сработало в Авдеевке, поскольку у Украины не было гаубичных боеприпасов", - уточнил аналитик.

Торецк Торецк (в 1936—2016 годах — Дзержи́нск) – город в Бахмутском районе Донецкой области, пишет Википедия. После оккупации россиянами Авдеевки именно Торецк оставался самым крупным городом у линии фронта. До войны население Торецка составляло около 35 тысяч человек. Город считается одной из целей врага в рамках летнего наступления. Торецк важен тем, что он позволяет огнем контролировать позиции россиян, защищает агломерацию Константиновка-Краматорск и выступает в качестве плацдарма для последующего наступления на захваченную россиянами Горловку.

Наступление РФ в районе Торецка – главные новости по теме:

После затишья оккупанты начали резко давить на Торецком направлении, сообщали в середине июня в Генеральном штабе ВСУ. Силы обороны отразили вражеские атаки.

На Торецком направлении враг применяет такую же тактику, как в боях за Авдеевку, считает военный эксперт Владислав Селезнев. По его оценкам, ситуация очень сложная, но у россиян не хватает сил для оккупации всего Донбасса.

В ISW оценили угрозу захвата Торецка: американские аналитики считают, что у россиян нет нужных ресурсов для значительного продвижения в направлении Донецка. Оккупанты вряд ли смогут быстро захватить город.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред