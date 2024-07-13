Угроза очень серьезная: войска РФ заходят в тыл ВСУ в районе Торецка - Ступак

Угроза выхода российских оккупационных войск в тыл Силам обороны на Торецком направлении очень серьезная, отмечает военный эксперт.

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Россияне изменили тактику штурмовых действий возле Торецка / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Командование Объединенных Сил ВС Украины, deepstatemap

Российские оккупанты применяют тактику обустройства тоннелей для продвижения ими в тыл позиций украинских войск в районе города Торецк в Донецкой области. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил военный эксперт Иван Ступак.

По его словам, россияне массово начинают рыть тоннели в направлении города Торецк.

"Эти тоннели очень похожи на те, что обустроили Хамас в Секторе Газа. Такую же тактику россияне использовали в Авдеевке. Там они воспользовались канализационной системой и проникли в тыл наших позиций", - рассказал Ступак. видео дня

Россияне утверждают, что это многокилометровые тоннели. Однако эксперт сомневается в этом и считает, что это протяженность тоннелей может достигать десятков или сотни метров, но отнюдь не нескольких километров.

"Однако угроза очень серьезная и на нее стоит обращать внимание", - добавил он.

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Ситуация на фронте - что известно о наступлении РФ на Торецк

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты осуществляют активные наступательные операции на нескольких направлениях, стремясь продвинуться к стратегическому городу на востоке Украины. Об этом сообщил военный аналитик Алексей Гетьман. По его словам, направления на Часов Яр, Покровск и Торецк сосредоточены на небольших участках фронта, которые сходятся в городе Константиновка в Донецкой области.

Армия России пыталась осуществить давление в районе Боровой на Харьковщине, силами одной дивизии. Однако благодаря успешным действиям украинских защитников эта бригада была полностью разбита. Об этом сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Оккупанты также пытаются штурмовать населенные пункты Северное, Южное и Шумы на Донбассе и осуществляют атаки в направлении села Нью-Йорк, сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

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