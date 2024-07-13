Угроза очень серьезная: войска РФ заходят в тыл ВСУ в районе Торецка - Ступак

Российские оккупанты применяют тактику обустройства тоннелей для продвижения ими в тыл позиций украинских войск в районе города Торецк в Донецкой области. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил военный эксперт Иван Ступак.
По его словам, россияне массово начинают рыть тоннели в направлении города Торецк.
"Эти тоннели очень похожи на те, что обустроили Хамас в Секторе Газа. Такую же тактику россияне использовали в Авдеевке. Там они воспользовались канализационной системой и проникли в тыл наших позиций", - рассказал Ступак.видео дня
Россияне утверждают, что это многокилометровые тоннели. Однако эксперт сомневается в этом и считает, что это протяженность тоннелей может достигать десятков или сотни метров, но отнюдь не нескольких километров.
"Однако угроза очень серьезная и на нее стоит обращать внимание", - добавил он.
Кто такой Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
Ситуация на фронте - что известно о наступлении РФ на Торецк
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты осуществляют активные наступательные операции на нескольких направлениях, стремясь продвинуться к стратегическому городу на востоке Украины. Об этом сообщил военный аналитик Алексей Гетьман. По его словам, направления на Часов Яр, Покровск и Торецк сосредоточены на небольших участках фронта, которые сходятся в городе Константиновка в Донецкой области.
Армия России пыталась осуществить давление в районе Боровой на Харьковщине, силами одной дивизии. Однако благодаря успешным действиям украинских защитников эта бригада была полностью разбита. Об этом сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.
Оккупанты также пытаются штурмовать населенные пункты Северное, Южное и Шумы на Донбассе и осуществляют атаки в направлении села Нью-Йорк, сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
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