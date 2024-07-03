РФ выбрала новые цели на востоке: какие города под угрозой захвата – эксперт

Оккупанты используют все накопленные резервы для фронтальных атак, говорит Сергей Згурец.

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ВСУ отражают атаки врага / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

Оккупанты пытаются штурмовать населенные пункты Пивничное, Пивденное, а также Шумы на Донбассе, кроме того, вражеские атаки происходят в сторону села Нью-Йорк, заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Эта агломерация потом может влиять на ситуацию к югу от Часового Яра и на ситуацию в Покровске. Сейчас есть попытка противника использовать все накопленные резервы для фронтальных атак на Торецк. Это соответствует стратегии противника по выходу на административные границы Донецкой области. Понимаем, что сейчас существенно увеличилась интенсивность боевых действий на этом направлении", — подчеркнул он в комментарии "Еспресо.TV".

Эксперт подчеркнул, что украинские силы делают все возможное, чтобы защищать Покровск и Торецк, для этого используются различные средств, среди которых также и артиллерия.

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"Все будет зависеть от того, насколько удастся найти баланс между резервами наших сил и возможностями для уничтожения противника. Хотя противник также будет подтягивать резервы. Участки, касающиеся Торецка, Покровска и Часового Яра, являются взаимосвязанными. То есть здесь мы будем видеть наибольшую динамику в ближайшие недели", — добавил Згурец.

Кто такой Сергей Згурец Сергей Згурец – украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

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Ранее в ВСУ назвали новую цель РФ после Часового Яра. Российские оккупанты захватить микрорайон "Новый" в городе Часов Яр Донецкой области, при этом они буквально стерли его с лица земли.

Напомним, ранее подполковник рассказал о новой тактике россиян на востоке. Оккупанты проводят механизированные штурмы, а также атаки небольшими группами.

Как сообщалось ранее, РФ наступает на пяти направлениях возле Часового Яра. В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении сейчас продолжаются десятки боестолкновений.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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