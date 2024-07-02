РФ штурмует в лоб: подполковник рассказал о новой тактике россиян на востоке

Оккупанты проводят механизированные штурмы, а также атаки небольшими группами.

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В ВСУ рассказали об отражении атак РФ / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти

Российские оккупационные войска начали использовать лобовые атаки и малые пехотные группы для штурма Часового Яра Донецкой области с Торецкого направления, рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", подполковник Назар Волошин.

Как подчеркнул он в комментарии Суспильному, враг пытается давить со стороны Горловки на Шумы и Нью-Йорк. При этом за последнюю неделю вражеские штурмы происходят постоянно.

"Идут и механизированные штурмы в лоб Часового Яра, также и небольшими группами до пяти бойцов пытаются прорываться в микрорайоны Новый, Канал. Уже несколько дней противник ушел по другому направлению, с Торецкого — на Часов Яр", — уточнил спикер ОСГВ "Хортица". видео дня

По его словам, российские военные ужесточили наступательные действия на Торецком направлении.

Их цель остается такой же, как во время наступательных действий в Бахмуте, Авдеевке и других направлениях – попытка окружить украинские подразделения, блокировать их логистику и таким образом вытеснить их, выравнивая линию фронта, добавил Волошин.

Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

Что говорят в Генштабе ВСУ

Как сказано в сводке Генерального штаба ВСУ, за последние сутки на Торецком направлении противник совершил 28 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Южное, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что ВСУ удалось выбить оккупантов из одного микрорайона. ВСУ контратаковали под Часовым Яром Донецкой области и выбили армию страны-агрессора России из микрорайона "Канал", заявил аналитик Bild Юлиан Рёпке.

Напомним, Кирилл Буданов ранее дал тревожный прогноз насчет наступления РФ. Начальник ГУР ответил на вопрос о том, удастся ли ВСУ удержать Часов Яр.

Как сообщалось ранее, РФ наступает на пяти направлениях возле Часового Яра. В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении сейчас продолжаются десятки боестолкновений.

/ Главред

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