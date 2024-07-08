Все направления наступления РФ сходятся в 1 точке: какой город под наибольшей угрозой

Все 3 основных направления российского наступления на Востоке Украины сходятся в стратегически важном железнодорожном узле в Константиновке, отмечает эксперт.

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Направления российского наступления сходятся в пределах одного города / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ, deepstatemap

Российские оккупанты проводят активные наступательные операции сразу на нескольких направлениях для продвижения к стратегическому городу на Востоке Украины. Об этом в эфире FREEДОМ рассказал военный аналитик Алексей Гетьман.

По его словам, Часовояровское, Покровское и Торецкое направления - сравнительно небольшие участки фронта, которые сходятся в городе Константиновка в Донецкой области. Военный аналитик отмечает, что Константиновка - это железнодорожный узел, который россияне стремятся захватить, чтобы помешать нашей логистике и улучшить собственную.

"От Часового Яра до Константиновки - менее 15 км, с Торецкого и Покровского направлений - примерно 20-25 км", - пояснил он. видео дня

Гетман отметил, что изменение напряженности ситуации на указанных направлениях боевых действий свидетельствует о намерении российского командования найти слабое место в линии обороны украинских войск.

"Где-то недели две назад было очень много разговоров о том, что враг просто сумасшедшие действия делает на Покровском направлении", - детализировал Гетьман.

Он добавил, что впоследствии информационный акцент с Покровского направления перешел на Торецкое, где происходили похожие бои. Аналитик отмечает, что возможно, на Торецком направлении была несколько большая активность.

"Сейчас речь идет о Часов Яре, но через несколько дней, вероятно, снова будем говорить о Торецком или Покровском направлении", - сказал Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Бои за Часов Яр - что известно о наступлении РФ на Торецк

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия смогла захватить восточный квартал Часового Яра, отделенный от основной части города водным каналом. Этот незначительный успех стоил жизни нескольких тысяч российских солдат.

Российские войска в течение последней недели активно наступают на Горловском направлении, где имеют локальные успехи. Об этом сообщил боец ВСУ Евгений Иевлев с позывным "Шейх".

Оккупационные войска РФ ведут активные наступательные действия в районе Торецка, Покровска и Часового Яра, сосредотачивая основные усилия на этих направлениях. Об этом сообщил военный эксперт Сергей Грабский.

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