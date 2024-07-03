'Продолжаются уличные бои': РФ начала наступление на новом направлении - боец ВСУ

Россияне имеют локальные успехи в ходе штурмов на Горловском направлении, продолжаются уличные бои в пределах нескольких населенных пунктов, отметил боец ВСУ.

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Россияне перешли в массированное наступление и имеют локальные успехи / Коллаж Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Российские войска в течение последней недели осуществляют активные наступательные операции на Горловском направлении. Враг имеет локальные успехи на данном направлении боевых действий. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил боец ВСУ Евгений Иевлев с позывным "Шейх".

По словам военного, россиянами удалось частично провалить оборону ВСУ только в Юрьевке, где враг находится уже не один день. Однако, Иевлев отмечает, что россияне не контролируют Юрьевку полностью, там продолжаются бои.

"И это не окрестности Нью-Йорка, это уже территория, граничащая с Нью-Йорком. В Нью-Йорке также есть уличные бои", - отметил Иевлев. видео дня

Он добавил, что российские военные активно атакуют позиции ВСУ на этом направлении в течение недели, но до сих пор не достигли значительных успехов. Однако время от времени противник осуществляет ограниченные локальные продвижения.

"DeepState не рисует на сегодняшний день даже приблизительно все направления, где враг пытается развивать свои штурмы", - сказал Евгений Иевлев.

Военный отметил, что на всей линии обороны, пролегающей возле Горловки, российские силы в течение недели пытаются прорвать оборонительные позиции ВСУ.

Фото: deepstate

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Наступление РФ на Торецком направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, с 18 июня российские оккупанты активизировали штурмовые операции в направлении города Торецк в Донецкой области. Однако, вероятность значительных успехов для РФ на этом направлении боевых действий остается незначительно, отметили аналитик американского Института изучения войны.

Оккупационные войска РФ активно действуют в районе Торецка, Покровска и Часового Яра, где сконцентрированы основные их силы. Об этом сообщил военный эксперт Сергей Грабский.

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, российские оккупационные силы пытаются установить свою наступательную линию в Донецкой области и атакуют с флангов, чтобы помешать украинской логистике. Это увеличило угрозу для города Торецк.

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