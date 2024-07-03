Открытие нового направления на Харьковщине: известно, куда могут пойти оккупанты

Во время нового вторжения РФ на Харьковщину, Россия планировала наступать сразу на четырех направлениях, говорит Мусиенко.

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Оккупанты обратили внимание на новое направление на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Армия страны-агрессора России обратила внимание на новое направление на Харьковщине. Там оккупанты могут попытаться наступать. Об этом рассказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

"Я скажу, что Золочев, Богодухов, вообще направление из Грайворона, оно рассматривалось еще в начале операции на Харьковщине. Оно было изменено и отсрочено, поскольку враг понес потери, им надо было сосредоточиться на направлении Волчанска. Сейчас то, что происходит - это не попытка провести комплексную операцию", - сказал Мусиенко.

По его словам, в начале нового вторжения РФ на Харьковщину, Россия планировала наступать сразу на четырех направлениях, в частности два из них - это Липцы и Волчанск.

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"И еще два - это Казачья Лопань и Золочев или Богодухов. Они должны были двигаться в сторону Большой Писаревки на Сумщине, а дальше уже или на Богодухов, или в направлении на Золочев. Но на Золочев не так все просто - во-первых, ландшафт, во-вторых - путей сообщения не так много. И поэтому они под огневым контролем сейчас находятся", - подчеркнул военный эксперт.

Он подчеркнул, что оккупанты могут попытаться наступать, но он не думает, что эти атаки будут успешными.

"Цель, которую сейчас враг себе ставит - это попытаться растянуть наши силы здесь и попытаться помешать контрнаступательным действиям в районе Волчанска", - подытожил Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Напомним, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что сейчас нельзя исключать нового наступления страны-агрессора России. В любой момент, даже несмотря на недостаточное количество сил, враг попытается расширить плацдармы с активными зонами боевых действий.

Аналитик Bild отмечал, что ситуация для россиян на Харьковщине ухудшается, в частности, из-за дефицита военной техники, который РФ не способна перекрывать.

В то же время, россияне осуществляют ротацию своих подразделений в районах Тихого, Глубокого и Волчанска, поскольку оккупанты несут значительные потери, рассказал Юрий Повх.

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