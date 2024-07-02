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РФ может в любой момент расширить плацдарм боевых действий на Сумщине или Харьковщине

Юлия Закрепа
2 июля 2024, 11:24
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В последнее время на Харьковском направлении часто проявляют себя вражеские ДРГ.
РФ может в любой момент расширить плацдарм боевых действий на Сумщине или Харьковщине
Россия может подвинуть на Сумщину и Харьковщину / коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты, УНИАН

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что сейчас нельзя исключать нового наступления страны-агрессора России. В любой момент, даже несмотря на недостаточное количество сил, враг попытается расширить плацдармы с активными зонами боевых действий.

"К счастью, по Сумской области не фиксируется активных действий врага с попыткой захода на территорию Украины. Мы не видим, что по ту сторону границы у противника есть достаточно сил для этого. Армия РФ не имеет результатов, которые ставила перед собой в Харьковской области, в частности в направлении Липцов и Волчанска. Поэтому сейчас именно туда они направляют свои основные усилия. Однако нельзя исключать, что в любой момент, даже несмотря на недостаточное количество сил, армия РФ попытается расширить какие-то плацдармы с активными зонами боевых действий, в том числе в пределах Сумской области или других направлений по Харьковщине. Мы должны быть готовы к развитию всяких ситуаций, отслеживать действия врага, чтобы этому противодействовать", - сообщил он в эфире телеканала "Еспресо".

В последнее время по Харьковскому направлению, в частности в населенном пункте Сотницкий Казачок, проявляли себя вражеские ДРГ, рассказал представитель ГПСУ.

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"Несколько вражеских ДРГ пытались зайти туда, но с боями диверсанты были выбиты украинскими защитниками. К этому, конечно, приложили руку и пограничники, которые находятся на этом направлении. Также применялись все необходимые более мощные средства, чтобы наносить поражения врагу, в том числе и на подступах к нашей границе. Мы задействуем противодиверсионные резервы, чтобы не позволить врагу продвинуться вглубь территории нашего государства, где-то закрепиться в ожидании дальнейших действий", - сказал он.

Демченко также рассказал, что активность вражеских ДРГ по Сумской области, особенно сейчас, определенным образом уменьшилась.

"Конечно, враг пытается проводить диверсионные действия, но их активность значительно меньше. Скорее всего, противник может использовать эти группы на тех направлениях, которые считает более целесообразными. Если говорить о Сумской области, - все подразделения составляющих Сил обороны делают все необходимое, чтобы предотвращать действия ДРГ с попыткой захода на территорию Украины", - добавил он.

Что такое ДРГ?

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) - подразделение специального назначения, используемое для разведки и диверсий в тылу противника в военное и предвоенное время с целью дезорганизации тыловых учреждений, уничтожения или временного вывода из строя важнейших промышленных предприятий, военных объектов, транспорта, связи, а также сбора информации о противнике. Принадлежит к небольшим подразделениям, пишет Википедия.

Ситуация на передовой: что известно

Напомним, что в ВСУ раскрыли ситуацию в Донецкой области и заявили о боях за три стратегических населенных пункта. В окрестностях Часового Яра оккупационные войска агрессора России активно применяют артиллерию, авиацию и дроны, сказал представитель "Хортицы" Назар Волошин. Ситуация очень напряженная.

Армия РФ вошла в Сумскую область Населенный пункт Журавка расположен менее чем в двух километрах от государственной границы и примерно в 35 километрах от областного центра - аналитики Института изучения войны рассказали о планах и целях оккупантов в Сумской области.

Сергей Ауслендер оценил риск захвата Харькова и Сум. Российская оккупационная армия может попытаться провернуть на Сумщине ту же операцию, что и в Харьковской области. Однако о захвате Сум, Харькова или Киева речь не идет. Главная задача россиян - "отгрызать территории Украины по кусочку".

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война в Украине ВСУ ДРГ Сумщина Сумская область
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