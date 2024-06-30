В Одесской области прогремели мощные взрывы: РФ запустила баллистику

В Воздушном командовании "Юг" сообщили, что утром в воскресенье, 30 июня, российские оккупанты атаковали Одесскую область баллистической ракетой.
В командовании ОК "Юг" не предоставили информации о разрушениях или пострадавших.
Ранее местные Telegram-каналы сообщили, что в Одесской области во время воздушной тревоги раздались взрывы в районе Каролино-Бугаз, предварительно враг применил Искандер-М.
Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с временно оккупированного Крыма. Позже обнаружили ракету в направлении Одесской области из Черного моря.
Что известно об ОК "Юг"?
Оперативное командование "Юг" - оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в южной части Украины на территории 5 областей. Штаб находится в городе Одесса. Территория ответственности: Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская области, передает Википедия.
Атака по Одессе: что известно
Напомним, что 24 июня РФ ударила по Одессе двумя "Искандерами". В результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре. вероятно, это были ракеты "Искандер-К". ПВО помешала одной ракете достичь цели. На рассвете по Херсонщине враг наносил авиаудары с применением КАБов.
Страна-агрессор Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре Одессы. После атаки над городом поднялся густой дым. В патрульной полиции Одесской области сообщили, что в результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре.
Войска РФ ударили по Одессе и повредили портовую инфраструктуру, ведь враг пытается заблокировать морские пути к портам Украины. Пропагандисты России начали распространять фейк о якобы уничтожении кораблей и катеров Военно-Морских сил Украины. Информация не соответствует действительности.
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