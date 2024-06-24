В Одессе прогремел взрыв: первые подробности

В южных регионах Украины объявлялась воздушная тревога.

https://glavred.info/ukraine/v-odesse-progremel-vzryv-pervye-podrobnosti-10575293.html Ссылка скопирована

В южных регионах - ракетная опасность / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/alarmukraine

Утром в понедельник, 24 июня, в южных регионах Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара РФ. В Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Перед этим глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей региона находиться в укрытиях.

"Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, в безопасных местах до отбоя! Ракетная опасность!", - написал он в Telegram.

видео дня

Telegram-канал Николаевский ванек сообщает, что российская оккупационная армия, вероятно, нанесла удар по Одессе ракетами "Калибр".

Тем временем в Сети пишут, что после атаки над городом поднимается дым.

Новость дополнятся...

Ракетные удары РФ по Украине

В результате ракетной атаки на Киевскую область в ночь на воскресенье, 23 июня, в Обуховском районе повреждены 72 частных дома и квартиры в восьми многоэтажках, больница и 13 других зданий. За медицинской помощью обратились два человека с незначительными ранениями. Госпитализация не потребовалась.

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что ночью 23 июня оккупанты атаковали Украину тремя крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из акватории Азовского моря. Две ракеты сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в Киевской области.

Ракета "Калибр" - основные характеристики / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, российские оккупанты днем 23 июня нанесли удары по Харькову управляемыми авиационными бомбами (КАБ). Прогремели взрывы и в Днепропетровской области - силы ПВО отработали по разведывательному дрону оккупантов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред