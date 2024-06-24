В Одессе прогремел взрыв: первые подробности

Утром в понедельник, 24 июня, в южных регионах Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара РФ. В Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.
Перед этим глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей региона находиться в укрытиях.
"Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, в безопасных местах до отбоя! Ракетная опасность!", - написал он в Telegram.
Telegram-канал Николаевский ванек сообщает, что российская оккупационная армия, вероятно, нанесла удар по Одессе ракетами "Калибр".
Тем временем в Сети пишут, что после атаки над городом поднимается дым.
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Ракетные удары РФ по Украине
В результате ракетной атаки на Киевскую область в ночь на воскресенье, 23 июня, в Обуховском районе повреждены 72 частных дома и квартиры в восьми многоэтажках, больница и 13 других зданий. За медицинской помощью обратились два человека с незначительными ранениями. Госпитализация не потребовалась.
Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что ночью 23 июня оккупанты атаковали Украину тремя крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из акватории Азовского моря. Две ракеты сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в Киевской области.
Как сообщал Главред, российские оккупанты днем 23 июня нанесли удары по Харькову управляемыми авиационными бомбами (КАБ). Прогремели взрывы и в Днепропетровской области - силы ПВО отработали по разведывательному дрону оккупантов.
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