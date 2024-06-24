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Ракетный удар РФ по Киевщине: повреждены 72 частных дома, 8 многоэтажек и 13 зданий

Анна Ярославская
24 июня 2024, 06:57
376
За медицинской помощью обратились два человека с незначительными ранениями. Госпитализация не потребовалась.
Ракетный удар по Киевской области 23 июня 2024
Последствия ракетного удара РФ по Киевской области 23 июня 2024 / Коллаж: Главред, фото: t.me/UA_National_Police

В результате ракетной атаки на Киевскую область в ночь на воскресенье, 23 июня, в Обуховском районе повреждены 72 частных дома и квартиры в восьми многоэтажках, больница и 13 других зданий. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

За медицинской помощью обратились два человека с незначительными ранениями. Госпитализация не потребовалась.

Обломками также повреждены корпуса больницы.

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Кроме того, повреждены 13 зданий. Среди них коммунальное предприятие, автошкола, аптека, АЗС, продуктовый магазин, центр занятости, гостиница, медцентр, ряд предприятий, автомойка. В помещениях выбиты окна, балконы, двери, посечены фасады и кровли.

Повреждены также 28 автомобилей.

  • Ракетный удар по Киевской области 23 июня 2024
    Ракетный удар по Киевской области 23 июня 2024 Фото: t.me/UA_National_Police
  • Ракетный удар по Киевской области 23 июня 2024
    Ракетный удар по Киевской области 23 июня 2024 Фото: t.me/UA_National_Police
  • Ракетный удар по Киевской области 23 июня 2024
    Ракетный удар по Киевской области 23 июня 2024 Фото: t.me/UA_National_Police
  • Ракетный удар по Киевской области 23 июня 2024
    Ракетный удар по Киевской области 23 июня 2024 Фото: t.me/UA_National_Police

Как сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук, ночью 23 июня оккупанты атаковали Украину тремя крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из акватории Азовского моря. Две ракеты сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в Киевской области.

Как сообщал Главред, российские оккупанты днем 23 июня нанесли удары по Харькову управляемыми авиационными бомбами (КАБ). Прогремели взрывы и в Днепропетровской области - силы ПВО отработали по разведывательному дрону оккупантов.

Удары России по Украине и отключение света

С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.

Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.

Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

22 июня оккупанты подняли в воздух свою авиацию. Враг совершил пуски КАБов в сторону Харькова. Один из них попал в жилой дом.

Число пострадавших увеличилось до 52 человек. Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети – две девочки 12 и 13 лет.

Инфографика КАБ, инфографика
КАБ - основные характеристики / Инфографика: Главред

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