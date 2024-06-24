Ракетный удар РФ по Киевщине: повреждены 72 частных дома, 8 многоэтажек и 13 зданий

За медицинской помощью обратились два человека с незначительными ранениями. Госпитализация не потребовалась.

https://glavred.info/ukraine/raketnyy-udar-rf-po-kievshchine-povrezhdeny-72-chastnyh-doma-8-mnogoetazhek-i-13-zdaniy-10575284.html Ссылка скопирована

Последствия ракетного удара РФ по Киевской области 23 июня 2024 / Коллаж: Главред, фото: t.me/UA_National_Police

В результате ракетной атаки на Киевскую область в ночь на воскресенье, 23 июня, в Обуховском районе повреждены 72 частных дома и квартиры в восьми многоэтажках, больница и 13 других зданий. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

За медицинской помощью обратились два человека с незначительными ранениями. Госпитализация не потребовалась.

Обломками также повреждены корпуса больницы.

видео дня

Кроме того, повреждены 13 зданий. Среди них коммунальное предприятие, автошкола, аптека, АЗС, продуктовый магазин, центр занятости, гостиница, медцентр, ряд предприятий, автомойка. В помещениях выбиты окна, балконы, двери, посечены фасады и кровли.

Повреждены также 28 автомобилей.

Как сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук, ночью 23 июня оккупанты атаковали Украину тремя крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из акватории Азовского моря. Две ракеты сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в Киевской области.

Как сообщал Главред, российские оккупанты днем 23 июня нанесли удары по Харькову управляемыми авиационными бомбами (КАБ). Прогремели взрывы и в Днепропетровской области - силы ПВО отработали по разведывательному дрону оккупантов.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

22 июня оккупанты подняли в воздух свою авиацию. Враг совершил пуски КАБов в сторону Харькова. Один из них попал в жилой дом.

Число пострадавших увеличилось до 52 человек. Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети – две девочки 12 и 13 лет.

КАБ - основные характеристики / Инфографика: Главред

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред