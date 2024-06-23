Россия днем снова атаковала Харьков авиацией

Удар пришелся снова по гражданской инфраструктуре города, отметили в ОВА.

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В Харькове снова прогремели взрывы / Коллаж Главреда. Скриншот видео, Минобороны РФ

Российские оккупанты днем, 23 июня, снова нанесли удары по Харькову управляемыми авиационными бомбами (КАБ), о чем сообщают мэр Игорь Терехов и глава ОГА Олег Синегубов. Есть погибший и много раненых.

Накануне Воздушные силы предупреждали в Telegram об угрозе применения врагом баллистического вооружения с юго-восточного направления и движение БПЛА.

В это же время прогремели взрывы в Днепропетровской области - силы ПВО отработали по разведывательному дрону оккупантов.

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Взрывы в Харькове 23 июня

Как сообщил в соцсетях губернатор Харьковщины Олег Синегубов, враг, предварительно, нанес удар по гражданской инфраструктуре.

Взрывы в городе подтвердил и городской голова Игорь Терехов.

"В Харькове взрывы. Город под обстрелом КАБов. Будьте осторожны!!!" - обратился Терехов к гражданам.

Позже Терехов уточнил, что есть погибшие в результате прилета по частному сектору.

"В результате ударов оккупантов по Харькову один человек погиб, по меньшей мере четверо - ранены", - написал, в свою очередь, глава ОВА Синегубов, добавив впоследствии, что количество пострадавших увеличилось до пяти человек.

Еще трое пострадавших в другом районе Харькова - там удар по детскому учебному заведению, уточнил Терехов.

В детском заведении, по которому попала российская авиабомба, полностью разрушен, по меньшей мере, один из хозяйственных корпусов, передает корреспондент Суспильного.

Пресс-служба Харьковоблэнерго сообщила о частичном обесточении в городе из-за атак армии РФ.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Взрывы в Украине – что происходит в Харькове

Вчера, 22 июня, российские оккупанты подняли в воздух свою авиацию. Враг совершил пуски КАБов в сторону Харькова. Один из них попал в жилой дом.

Число пострадавших увеличилось до 52 человек. Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших есть дети – две девочки 12 и 13 лет.

КАБ - основные характеристики / Инфографика: Главред

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