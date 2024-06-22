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Жесткий взрыв и крики: момент удара по Харькову попал на видео

Ангелина Подвысоцкая
22 июня 2024, 22:20
54
Правоохранители считают, что бомба ударила в дорогу, а не в сам дом.
удар по Харькову
РФ ударила по Харькову КАБами / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, патрульная полиция Харьковской области

Российские оккупанты ударили по Харькову авиабомбами. Одна из них разрушила 5-этажный дом. В Сети появилось видео с моментом этого удара.

На кадрах, снятых видеорегистратором, видно управляемую авиабомбу, летящую над дорогой, через секунду появляется огромная огненная вспышка. Взрывной волной обломки накрыли машины, стоящие на "красном". После этого на видео слышно крики людей.

Смотрите видео с моментом удара по Харькову:

удар по Харькову
РФ ударила по Харькову КАБами / фото: скриншот

Начальник следователей полиции Харьковской области Сергей Болвинов в комментарии Суспільному рассказал, что авиабомба могла попасть в дорогу, а не в сам дом.

видео дня

"Видим, что попадание было именно в дорогу, в результате чего появилась эта воронка посреди дороги. Вероятно, что-либо части двигателя, либо части управляемой авиабомбы попали в само здание, поэтому произошел обвал части жилого дома", - сказал Болвинов.

  • Удар КАБами по Харькову 22 июня
    Удар КАБами по Харькову 22 июня фото: ГСЧС
  • Удар КАБами по Харькову 22 июня
    Удар КАБами по Харькову 22 июня фото: ГСЧС
  • Удар КАБами по Харькову 22 июня
    Удар КАБами по Харькову 22 июня фото: ГСЧС
  • Удар КАБами по Харькову 22 июня
    Удар КАБами по Харькову 22 июня фото: ГСЧС
  • Удар КАБами по Харькову 22 июня
    Удар КАБами по Харькову 22 июня фото: ГСЧС
  • Удар КАБами по Харькову 22 июня
    Удар КАБами по Харькову 22 июня фото: Олег Синегубов
  • Удар КАБами по Харькову 22 июня
    Удар КАБами по Харькову 22 июня фото: Олег Синегубов
  • Удар КАБами по Харькову 22 июня
    Удар КАБами по Харькову 22 июня фото: Олег Синегубов
  • Удар КАБами по Харькову 22 июня
    Удар КАБами по Харькову 22 июня фото: Олег Синегубов
  • Удар КАБами по Харькову 22 июня
    Удар КАБами по Харькову 22 июня фото: Олег Синегубов
  • Удар КАБами по Харькову 22 июня
    Удар КАБами по Харькову 22 июня фото: Олег Синегубов
  • Удар КАБами по Харькову 22 июня
    Удар КАБами по Харькову 22 июня фото: Олег Синегубов
  • Удар КАБами по Харькову 22 июня
    Удар КАБами по Харькову 22 июня фото: патрульная полиция Харьковской области
  • Удар КАБами по Харькову 22 июня
    Удар КАБами по Харькову 22 июня фото: патрульная полиция Харьковской области
  • Удар КАБами по Харькову 22 июня
    Удар КАБами по Харькову 22 июня фото: патрульная полиция Харьковской области
  • Удар КАБами по Харькову 22 июня
    Удар КАБами по Харькову 22 июня фото: патрульная полиция Харьковской области
  • Удар КАБами по Харькову 22 июня
    Удар КАБами по Харькову 22 июня фото: патрульная полиция Харьковской области

Удар по Харькову 22 июня - последние новости

Напомним, днем 22 июня российские оккупанты подняли в воздух свою авиацию и осуществили пуски управляемых авиабомб в сторону Харькова. В городе прогремели мощные взрывы, над ним поднялись столбы дыма. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что россияне четыре раза ударили по городу, в том числе по жилым домам.

Оккупанты попали в жилой дом в центре города, там продолжается разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это российским террором, который нужно немедленно остановить.

Как сообщал Главред, количество раненых в результате вражеского удара по Харькову возросло до 41 человека. 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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