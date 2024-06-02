Войска РФ ударили по Одессе: в ВМС опровергли фейк пропагандистов о корабле

Российские оккупанты ударили по гражданским объектам и повредили портовую инфраструктуру, враг пытается заблокировать морские пути к портам Украины.

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Корабль и катера ВМС продолжают защищать Украину / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ВМС ВСУ

Пропагандисты агрессора России распространяют фейк о якобы уничтожении кораблей и катеров Военно-Морских сил Украины. Информация не соответствует действительности – корабли и катера продолжают защищать государство на морском направлении.

Как сообщает пресс-служба ВМС ВСУ, враг в очередной раз нанес удары по гражданским объектам и портовой инфраструктуре. Цель россиян – заблокировать морские пути к украинским портам.

"В российских так называемых СМИ распространяется дезинформация об уничтожении кораблей и катеров Военно-Морских Сил ВС Украины. Так, прикрываясь попыткой поразить корабли Военно-Морских Сил ВС Украины, российская федерация в очередной раз нанесла удар по гражданским объектам, повредив портовую инфраструктуру. Россия продолжает делать все возможное, чтобы заблокировать морские пути к портам Украины. Информация о наличии пострадавших среди гражданского населения уточняется", - рассказали в ВМС.

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Военно-морские силы Украины заявили, что информация, которая тиражируется пропагандистами России – фейк. Корабли и катера продолжают защищать страну.

"Корабли и катера Военно-Морских Сил ВС Украины продолжают защищать Украину с морского направления. В очередной раз просим не помогать врагу и не распространять российские фейки. Доверяйте только официальным источникам", - подчеркивается в сообщении.

Удары войск РФ по Одессе – новости по теме:

Оккупанты России вечером, 31 мая, нанесли удары по Одессе, сообщал глава областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, враг атаковал припортовую инфраструктуру. Сообщалось о пострадавших.

"Вечером враг атаковал Одессу. Предварительно, баллистической ракетой с кассетным боеприпасом", - проинформировал Кипер.

Пропагандисты РФ растиражировали "информацию", согласно которой 31 мая оккупанты якобы поразили разведывательный корабль и катер ВМС ВСУ. Дескать, один из пораженных кораблей – "Голая Пристань".

2 июня днем в Одессе прогремел взрыв, сообщил мэр Геннадий Труханов.

В Воздушных силах заявляли об угрозе атаки баллистикой.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – передавали Силы обороны Юга.

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