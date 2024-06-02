Войска РФ ударили по Одессе: в ВМС опровергли фейк пропагандистов о корабле

Пропагандисты агрессора России распространяют фейк о якобы уничтожении кораблей и катеров Военно-Морских сил Украины. Информация не соответствует действительности – корабли и катера продолжают защищать государство на морском направлении.
Как сообщает пресс-служба ВМС ВСУ, враг в очередной раз нанес удары по гражданским объектам и портовой инфраструктуре. Цель россиян – заблокировать морские пути к украинским портам.
"В российских так называемых СМИ распространяется дезинформация об уничтожении кораблей и катеров Военно-Морских Сил ВС Украины. Так, прикрываясь попыткой поразить корабли Военно-Морских Сил ВС Украины, российская федерация в очередной раз нанесла удар по гражданским объектам, повредив портовую инфраструктуру. Россия продолжает делать все возможное, чтобы заблокировать морские пути к портам Украины. Информация о наличии пострадавших среди гражданского населения уточняется", - рассказали в ВМС.
Военно-морские силы Украины заявили, что информация, которая тиражируется пропагандистами России – фейк. Корабли и катера продолжают защищать страну.
"Корабли и катера Военно-Морских Сил ВС Украины продолжают защищать Украину с морского направления. В очередной раз просим не помогать врагу и не распространять российские фейки. Доверяйте только официальным источникам", - подчеркивается в сообщении.
Удары войск РФ по Одессе – новости по теме:
Оккупанты России вечером, 31 мая, нанесли удары по Одессе, сообщал глава областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, враг атаковал припортовую инфраструктуру. Сообщалось о пострадавших.
"Вечером враг атаковал Одессу. Предварительно, баллистической ракетой с кассетным боеприпасом", - проинформировал Кипер.
Пропагандисты РФ растиражировали "информацию", согласно которой 31 мая оккупанты якобы поразили разведывательный корабль и катер ВМС ВСУ. Дескать, один из пораженных кораблей – "Голая Пристань".
2 июня днем в Одессе прогремел взрыв, сообщил мэр Геннадий Труханов.
В Воздушных силах заявляли об угрозе атаки баллистикой.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – передавали Силы обороны Юга.
Другие новости:
- Влупили посреди ночи: в Генштабе подтвердили удар по российскому кораблю "Циклон"
- "Не выпустил ни одной ракеты": в ВСУ рассказали детали об уничтоженном корабле РФ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред