РФ ударила по Одессе двумя "Искандерами": одна из ракет не достигла цели

Утром в понедельник, 24 июня" российские оккупанты атаковали Одесскую область двумя крылатыми ракетами. Вероятно, это были ракеты "Искандер-К". ПВО помешала одной ракете достичь цели.

"Благодаря активному противодействию противовоздушной обороны юга Украины одна из ракет не достигла своей цели", - сообщает воздушное командование Південь.

Сообщается также, что на рассвете по Херсонщине враг наносил авиаудары с применением КАБов.

Также за прошедшие сутки 23 июня 2024 года на Николаевщине был уничтожен разведывательный беспилотник врага "ZALA".

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.