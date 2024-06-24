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РФ ударила по Одессе двумя "Искандерами": одна из ракет не достигла цели

Анна Ярославская
24 июня 2024, 12:42
89
В результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре.
Ракетный удар по Одессе
Ракетный удар по Одессе был нанесен утром 24 июня / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/od_patrolpolice

Утром в понедельник, 24 июня" российские оккупанты атаковали Одесскую область двумя крылатыми ракетами. Вероятно, это были ракеты "Искандер-К". ПВО помешала одной ракете достичь цели.

"Благодаря активному противодействию противовоздушной обороны юга Украины одна из ракет не достигла своей цели", - сообщает воздушное командование Південь.

Сообщается также, что на рассвете по Херсонщине враг наносил авиаудары с применением КАБов.

видео дня

Также за прошедшие сутки 23 июня 2024 года на Николаевщине был уничтожен разведывательный беспилотник врага "ZALA".

  • Ракетный удар по Одессе
    Ракетный удар по Одессе Фото: t.me/od_patrolpolice
  • Ракетный удар по Одессе
    Ракетный удар по Одессе Фото: t.me/od_patrolpolice
  • Ракетный удар по Одессе
    Ракетный удар по Одессе Фото: t.me/od_patrolpolice

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Ракетный удар по Одессе 24 июня

Утром в понедельник, 24 июня, в южных регионах Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара РФ. В Одессе прогремели взрывы.

В патрульной полиции Одесской области сообщили, что в результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре.

Известно о троих пострадавших: 19-летнем парне и двух мужчинах 50 и 58 лет. Раненые госпитализированы.

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