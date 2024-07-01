Когда Украина вступит в НАТО: Хара раскрыл, почему Запад боится Россию

Если Украина будет в НАТО будет означать, что она не может быть под контролем России, считает Хара.

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Когда Украина войдет в НАТО / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

Эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара в интервью Главреду рассказал о ключевых причинах, почему сейчас нет политической воли для принятия Украины в НАТО.

Эксперт отметил, что нерешительность НАТО относительно вступления Украины - это страх Запада перед возможной ядерной реакцией России, а также нежелание ввязываться в войну с РФ.

"Да, абсолютно правильно. Несмотря на то, что Финляндия и Швеция стали членами НАТО. Финляндия и Швеция - это более тысячи километров границы, а это означает, что Балтийское море уже стало натовским. К тому же Финляндия граничит с Кольским полуостровом, а там находится "ядерный кулак" Российской Федерации, которым она угрожает США. То есть присоединение Финляндии и Швеции добавило возможностей НАТО контролировать российские ядерные силы, а также влиять на то, что происходит в северных морях и Арктике. То есть фактически Финляндия в НАТО - это стратегическое поражение России", - отметил Хара.

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"Тем не менее, какой-то особой реакции России на это не было. Она не нажала на "кнопку". Наоборот, РФ забирает с границы с Финляндией определенные силы и средства и бросает их в мясорубку в Украине. Как-то это не слишком вяжется с риторикой Москвы о том, что приближение НАТО к границам РФ является экзистенциальной угрозой, которая заставит Москву определенным образом реагировать", - добавил Хара.

Он считает, если россияне после обретения членства Финляндией ничего не смогли сделать, то после вступления в НАТО Украины не смогут и подавно. Ведь Украина, став членом НАТО, не настолько изменит среду безопасности для РФ, как Финляндия.

"Здесь вопрос в том, что Украина в НАТО будет означать, что она не может быть под контролем России. А не то, что она является угрозой для РФ или будет готовить нападение на российскую территорию и пытаться ее оккупировать. Понятно, что это нерационально. Кроме того, НАТО в целом оказалось небоеспособным. Выяснилось, что, если будет конфликт такой интенсивности, как в Украине, у мощных европейских стран боеприпасов всего на несколько дней. Поэтому европейцы отнюдь не хотят воевать и подвергать себя угрозе третьей мировой войны с возможным применением ядерного оружия", - пояснил Александр Хара.

То есть опасения Путина относительно членства Украины в НАТО - то ли настоящие, то ли мнимые - являются нерациональными. НАТО не является угрозой Российской Федерации, и членство Украины в НАТО не увеличит такую угрозу. Но это будет сдерживать Россию, и ей придется заниматься внутренними делами больше, чем захватом соседей.

Кто такой Александр Хара Александр Хара - эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV Территориальном и II Территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Напомним, что дипломат Александр Хара оценил последствия вступления Украины в НАТО. Вступление Украины в НАТО может начать необратимые процессы в России, что приведет к изменению парадигмы ее существования и, вероятно, распаду на отдельные национальные государства.

Эксперт заявил о неожиданном сценарии вступления Украины в НАТО. Эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара уверен, что главное в этом вопросе - наличие политической воли США и готовность сдерживать Россию.

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