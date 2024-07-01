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Исчезновение Путина: эксперт о неожиданном сценарии вступления Украины в НАТО

Алексей Тесля
1 июля 2024, 15:49
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Есть несколько стран, которые не хотят вступления Украины в Альянс, считает Александр Хара.
Украина, НАТО
Появился прогноз сроков членства Украины в НАТО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Принятие Украины в НАТО – это вопрос политической воли, заявил дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

"И это ключевой момент – не готовность Украины, а политическая воля", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт напомнил похожую ситуацию, когда после завершения Второй мировой войны Германию принимали в НАТО, это была разделённая страна, которая граничила с советским блоком, а Берлин был горячей точкой, с которой могла начаться третья мировая война.

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"Есть и другие страны, которые не хотят нашего вступления в Альянс. В первую очередь следует вспомнить Венгрию, которая рогами и копытами пытается остановить процесс вступления Украины в НАТО и ЕС, которая не разделяет оценок относительно угроз безопасности со стороны Российской Федерации, которые есть у Польши, Балтийских стран и остальной европейской части НАТО", - считает он.

Собеседник уверен, что главное в этом вопросе – наличие политической воли США и готовность сдерживать Россию.

"К сожалению, у Байдена и его команды по вопросам национальной безопасности слишком осторожный подход, поэтому ожидать каких-то продвижений в ближайшее время вряд ли стоит", - уточнил он.

При этом дипломат спрогнозировал ситуацию, когда ситуация может измениться кардинальным образом.

"Как один из вариантов – политические изменения в Российской Федерации: то ли по естественным причинам, то ли по другим Путин может исчезнуть с политического олимпа, и тогда в РФ начнётся борьба пауков в банке. Им, конечно, будет не до Украины – они будут делить власть. Это будет прекрасным моментом, окном возможностей для нас, чтобы выскользнуть из зоны опасности в членство в НАТО", - добавил Хара.

Кто такой Александр Хара

Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований".

Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.).

Магистр внешней политики.

Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

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Ранее Хара оценил странную формулировку НАТО по Украине. Собеседник не исключает, что под формулировкой "моста в НАТО" подразумевается координация Альянсом помощи Украине в сфере безопасности для ее усиления, через создание оборонной способности и реформирование сектора безопасности и обороны.

Напомним, президент США Джо Байден предположил, что даже мир в Украине "необязательно означает, что Украина вступит в НАТО". Байден признался, что "именно он был тем, кто сказал, что не готов поддержать нотоизацию Украины".

Как сообщал Главред, государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Украина достигла значительного прогресса в различных сферах. Страна активно работает, чтобы соответствовать стандартам НАТО, привлекает частные инвестиции и стабилизирует свои позиции на международной арене.

вступление в НАТО инфографика
/ Инфографика: Главред

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