"Невозможно представить": Кулеба - о заявлении Байдена, что Украине необязательно быть в НАТО

Нравится это кому-то или нет, но реальность такова, что сегодня невозможно представить безопасность евроатлантического сообщества без Украины, сказал Кулеба.

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Кулеба ответил на заявление Байдена, что Украине необязательно быть в НАТО/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН, Офис президента Украины

Членство Украины в НАТО является исторической данностью, и когда наступит этот момент, то процесс должен занять считанные недели.

Украина будет в Альянсе, ведь по состоянию на данный момент невозможно представить безопасность евроатлантического сообщества без Украины и нашего войска. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Укринформу", комментируя заявление президента США Джо Байдена о необязательности членства Украины в НАТО.

В то же время Кулеба подчеркнул, что наше государство благодарно США и Байдену за поддержку.

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"Относительно членства Украины в НАТО - я убежден, что это историческая данность. Украина будет в Альянсе, потому что в современном мире представить безопасность евроатлантического сообщества без Украины и нашего войска просто невозможно. Нравится это кому-то или нет, такова реальность", - сказал он.

Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что вступление нашей страны в Альянс является вопросом окна возможностей, и украинцы ждут этого исторического момента. И когда этот момент наступит, вступление Украины в НАТО должно занять считанные недели, а не месяцы или годы, подчеркнул Кулеба.

Заявление Байдена о необязательности членства Украины в НАТО - что известно

Ранее президент США Джо Байден заявил, что мир в Украине необязательно означает, что Украина вступит в НАТО. Байден добавил, что мир должен выглядеть как гарантия, что Россия "никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, не оккупирует Украину", повторив "никогда" четыре раза.

После этого в США разъяснили позицию президента относительно того, что он не готов поддержать "НАТОвизацию" Украины. Миссия США при НАТО объяснила слова Байдена и отметила, что американский президент верит в будущее Украины в Альянсе.

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

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