Столтенберг отказывается от идеи создания фонда помощи Украине - Bloomberg

Турция призвала союзников НАТО избегать того, чтобы координация помощи "создавала впечатление более активного вовлечения Альянса в конфликт", пишет Bloomberg.

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Столтенберг отказывается от планов создания пятилетнего фонда военной помощи Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов создания пятилетнего фонда военной помощи Украине после того, как столкнулся с противодействием со стороны членов альянса, и вместо этого просит страны продолжать делать свои текущие взносы, сообщает Bloomberg со ссылкой на ознакомленных собеседников.

Отмечается, что новое предложение, которое может получить поддержку во время встречи руководителей оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе на следующей неделе, предусматривает общие расходы государств Альянса на помощь Украине в размере 40 млрд евро в год.

Как пишет издание, Турция призвала союзников НАТО избегать того, чтобы любая координация помощи "создавала впечатление более активного вовлечения Альянса в конфликт".

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По данным Bloomberg, это предложение предусматривает, что процент отчислений той или иной страны будет зависеть от размера ВВП. Данные об общих расходах, вероятно, будут публиковаться в ежегодном докладе.

Также ожидается, что отчисления США составят половину от упомянутой суммы, а оставшаяся часть будет распределяться между другими странами НАТО.

"Такое предложение имеет широкую поддержку членов НАТО, в то же время Венгрия настаивает на возможности отказаться от увеличения размера помощи Украине", - пишет Bloomberg.

Кто такой Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг - норвежский государственный и политический. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года - Генеральный секретарь НАТО. В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.

Военная помощь для Украины - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ускорения поставок военной помощи Украине в рамках одобренного в апреле этого года Конгрессом США пакета поддержки в 61 млрд долларов.

В то же время, Швеция объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для усиления противовоздушной обороны Украины. Пакет на сумму 1,16 миллиарда евро станет крупнейшим пакетом военной помощи, который предоставляет Швеция.

Испания также собирается выделить Украине пакет военной помощи стоимостью 1,129 миллиарда евро.

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