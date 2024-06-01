Зеленский сделал громкое заявление о помощи от США: "Идет медленно, ее мало"

Украина не может сформировать резерв без соответствующего оружия, пояснил президент.

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Владимир Зеленский прокомментировал поставки военной помощи Украине / коллаж Главред, фото Офис президента, ua.depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ускорения поставок военной помощи Украине в рамках одобренного в апреле этого года Конгрессом США пакета поддержки в 61 млрд долларов.

"Важно, что это было объединенное позитивное решение внутри США. Но из этой суммы, я считаю, сегодня мало пришло. Это мое личное мнение. Но я не могу укомплектовать бригады, резервы, чтобы просто поменять те бригады, которые стоят, чтобы была нормальная ротация", - заявил Зеленский в интервью The Guardian.

Так, по его словам, "и Россия четко это понимает – что они делают с Харьковом и почему они идут на север и смотрят в том направлении – чтобы растянуть фронт".

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"Они знают, что у нас недоукомплектованный резерв, они знают, что мы не можем отправить резерв без соответствующего оружия – так, как они отправляют своих как мясо. Они понимают, что те наши войска, которые стоят на востоке, а РФ не оставляет главной цели оккупировать полностью восток нашего государства, – им нужно растянуть наши силы. Они растягивают наш фронт и понимают, что, если бы пришло достаточно (оружия – ред.) мы бы укомплектовали бригады, мы бы не забирали наши силы с Донбасса и могли бы отвечать нашей дальнобойностью (на обстрелы – ред.) Харьковской области", - сказал президент.

В то же время, подчеркнул Зеленский, никто никого не обвиняет. "Мы там, где мы есть. Мы в войне. И уже не в ее начале. И потому нужно каждый день искать выход из ситуации".

Он также заметил, что в целом, сумма, выделенная Конгрессом, большая для того, чтобы укомплектовать украинские бригады просто и быстро, однако, по его мнению, она поступает медленно.

"И все радостные, все счастливы, что все-таки удалось (Конгрессу согласовать помощь Украине – ред.), что все вместе давили (на США – ред.), двухпартийная поддержка, 61 млрд – а она только начинает передваться нам, приходит к нам. Но Россия быстрее. Россия медленнее, чем Украина, но быстрее, чем Запад. И это проблема. А если каждая минута может забрать жизни людей, то мы хотим более быстрых поставок (от США – ред.). Просто для нас цена этого больнее, чем для стран-партнеров. Потому что в их семьях никто не погибал. И слава Богу! Но ты не знаешь, что такое война, пока она не пришла к тебе в дом", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что "этой скорости постоянно не хватает Западу, партнерам", - добавив, что это может происходить по разным причинам, включая бюрократические или такие, как "другой подход к жизни в невоенное время".

"На войне у тебя другие приоритеты: выжить, люди, дети – это главное. А когда ты в безопасности, ты привыкаешь к этому и потому и время у тебя по-другому идет. Тебе не нужно выжить сейчас, потому что в следующую секунду тебя могут убить. Например, ты в Харькове, если не спустился в бомбоубежище – а там до их (российского – ред.) оружия 60 км, 100 км – и ты не спустился, то ты можешь быть мертвым", - резюмировал Зеленский.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что США передадут Украине новый пакет помощи, чтобы помочь ВСУ. Соединенные Штаты Америки готовят к отправке в Украину новую партию оружия и военной техники. Жан-Пьер не уточнила, что именно войдет в новый пакет. Однако по ее словам, США пытаются оказать помощь ВСУ в районе Харькова, поскольку там "украинские силы ведут упорные бои".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Макрон и Зеленский обсудили помощь ВСУ. Макрон и Зеленский обсудили наступление РФ и помощь ВСУ.

10 мая стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи. Ее размер составляет 400 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне.

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Министерство обороны США уже поставило на передовые позиции ВСУ в Украине часть вооружений из предыдущего пакета военной поддержки и сейчас активно работает над доставкой остального вооружения и техники, в том числе из нового пакета помощи.

Решение о военной помощи Украине от США 23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов. 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Напомним, в Пентагоне заявили, что поставка военной помощи в Украину уже началась. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

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