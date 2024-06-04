Байден о мире в Украине: 'Это необязательно означает НАТО'

В случае падения Украины следующей будет Польша, уверен американский глава.

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Байден озвучил, как видит завершение войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, armyinform.com.ua

Мир в Украине необязательно означает, что Украина вступит в НАТО, отметил в интервью TIME американский президент Джо Байден.

Байден добавил, что мир должен выглядеть как гарантия, что Россия "никогда, никогда, никогда, не оккупирует Украину", повторив "никогда" четыре раза.

"Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО, что они будут частью НАТО. Это означает, что у нас есть с ними отношения, как с другими странами, такие, что мы поставляем оружие, чтобы они могли защищать себя в будущем", - сказал Байден. видео дня

Он добавил, что в случае падения Украины следующей будет Польша, а потом весь мир увидит, как страны, соседствующие с Россией, будут искать "свои собственные компромиссы".

Байден признался, что "именно он был тем, кто сказал, что не готов поддержать натоизацию Украины".

НАТО и Украина - последние новости

Украинские власти заявляли, что ожидают летом приглашения Украины в НАТО. Однако этого не случится.

На встрече в Вашингтоне Украине дадут всего лишь "политический сигнал", что станет частью общего пакета по безопасности.

В США отмечали, что членом НАТО Украина может стать только после завершения войны с Россией.

В настоящее время Украина подписывает со странами Европы отдельные гарантии по безопасности, которые предусматривают техническую и финансовую помощи, а также поставки необходимого вооружения украинским Силам обороны в следующие годы.

Что такое Совет Украина-НАТО? Совет Украина - НАТО - орган, координирующий отношения Украины и НАТО, созданный на Вильнюсском саммите 2023 года. До 2023 года функции Совета Украина - НАТО выполняла Комиссия Украина - НАТО. До 2023 года Комиссия Украина - НАТО была высшим органом, который проводил консультации по развитию партнерских отношений Украина - НАТО и направлял мероприятия в плане практического сотрудничества. Она также была форумом для консультаций между Украиной и странами - членами Альянса по тем вопросам безопасности, которые вызывают обоюдную заинтересованность, включая войну Российской Федерации против Украины, пишет Википедия.

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