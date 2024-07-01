Катастрофа для РФ: дипломат оценил последствия вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО может начать необратимые процессы в РФ, что приведет к изменению парадигмы ее существования и, вероятно, распаду.

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Дипломат спрогнозировал сроки вступления Украины в НАТО / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Вступление Украины в НАТО может изменить внешнеполитическую стратегию России и заставит Путина сосредоточиться на угрозе безопасности РФ, которые исходят со стороны Китая. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара, анализируя сроки вступления Украины в НАТО.

По его словам, до широкомасштабного вторжения России вопрос членства Украины в ЕС оставался неопределенным: нас уверяли, что можем стать членом Евросоюза, но нужны реформы. Однако вторжение изменило взгляды европейцев, и уже 25 июня начался исторический процесс вступления Украины в ЕС.

"Вот может произойти что-то на поле боя или в политической жизни, что изменит мнение стран-членов НАТО относительно нашего членства. Но как это будет в перспективе, никто не знает, потому что есть фактор Трампа и многое другое. Безусловно, от того, что происходит на поле боя, во многом зависит то, когда перспективы вступления в НАТО будут реализованы", - указывает дипломат.

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Он также отметил, что НАТО не может запретить Украине стать членом Альянса, ведь в Уставе организации четко указано, кто с точки зрения географии, декларируемых ценностей и интересов стран-членов может стать членом Альянса.

"И нам просто не могут отказать, с формальной точки зрения. Другой вопрос, что нас могут держать "в предбаннике" НАТО. Но я думаю, что в конце концов к членам Альянса придет осознание важности членства Украины в НАТО - и с точки зрения боевого потенциала, и с точки зрения нашей географии (мы являемся буфером между цивилизованным миром и варварами), и с точки зрения предотвращения дальнейшего продвижения России на запад, в Старую Европу (а этого можно достичь, приняв в НАТО Украину, Грузию и Молдову)", - добавляет Александр Хара.

Он также подчеркнул, что вступление Украины в НАТО может повлечь изменения в самой России. Тогда Россия не сможет вести войны против европейских соседей и будет вынуждена сосредоточиться на настоящих угрозах своей безопасности, которые исходят от Китая, а также учитывать события в Средней Азии и на Ближнем Востоке.

"Тогда Россия обратит внимание на все эти войны и рост экстремизма, которые инфильтрируются в саму Россию. Плюс то, что мы видим на Северном Кавказе. Это являются настоящими угрозами безопасности для России, а не Украина в НАТО. Если бы Путин не был фашистом, он бы сосредоточил свое внимание на этом, потому что там действительно большие опасности. Я уже не говорю о российской демографии, экономике и многом другом", - сказал он.

Хара отмечает, что если Россия потеряет возможность расширяться на запад, то есть в Украину, Молдову, Грузию и, возможно, Беларусь, она будет вынуждена изменить свою парадигму существования. Это может привести к тому, что Россия станет менее агрессивным соседом.

"Или, если Россия начнет разваливаться - вообще неагрессивным, потому что тогда Украина и Европа будут играть большую роль на территории РФ в прекращении гражданских войн, которые там, скорее всего, будут. Украина может стать важным фактором демократизации тех образований, которые появятся на территории Российской Федерации, когда она начнет разваливаться. И миру, и нам от этого будет безопаснее после кризиса развала РФ. Можно представить, сколько там будет беженцев, будет стоять вопрос контроля над химическим, бактериологическим и ядерным оружием, а также проблема убийц, которые воевали на территории Украины и вернутся обратно, в Россию. Конечно, все эти проблемы там будут. В конце концов, чем меньше Россия будет по размеру, тем меньше будет ее потенциал для следующей агрессии", - резюмировал дипломат.

Какие страны являются членами НАТО / Инфографика: Главред

Кто такой Александр Хара Александр Хара - эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.

Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV Территориальном и II Территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Вступление Украины в НАТО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, ключевыми противниками вступления Украины в НАТО являются Соединенные Штаты Америки и Германия. Венгрия, которая развивает сотрудничество с Китаем и угрожает безопасности Альянса, также не поддерживает евроатлантическую интеграцию Киева. Об этом заявил дипломат и эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Украина активно работает над тем, чтобы следующий саммит стран-членов НАТО в Вашингтоне был успешным для всех сторон. В частности, Украина может принять участие в нескольких платформах в рамках саммита, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По данным СМИ, на саммите в Вашингтоне в июле Североатлантический альянс объявит о создании миссии по координации широкого спектра помощи Украине в долгосрочной перспективе. Будет предложено создать новую штаб-квартиру для управления военной помощью Киеву в Германии. Миссия будет называться NSATU - "Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины".

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