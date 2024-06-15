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Украина будет в НАТО, однако есть одно "но": Столтенберг удивил заявлением

Руслана Заклинская
15 июня 2024, 17:29
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Для предоставления Украине приглашения на вступление в НАТО нужен консенсус всех стран-членов Альянса, подчеркнул Йенс Столтенберг.
Украина будет в НАТО, однако есть одно 'но': Столтенберг удивил заявлением
Консенсуса по членству Украины в НАТО нет / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, УНИАН

Страны-члены НАТО еще не достигли консенсуса относительно предоставления Украине приглашения на вступление. Однако в Альянсе пришли к согласию в вопросах военной помощи. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телемарафона.

"Все мы согласны, что Украина станет членом НАТО, мы поддерживаем движение Украины в Альянс. Нужно иметь натовское вооружение, соответствовать натовским стандартам, создать оборонные институты. И мы будем работать вместе, будем помогать Украине на пути в НАТО. Но для предоставления приглашения нужен консенсус. Мы пока не достигли консенсуса в деле предоставления приглашения, но уже достигли консенсуса в предоставлении военной помощи. Нужно работать в этом направлении", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что Украина имеет право на самозащиту и поэтому может уничтожать западным оружием легитимные военные цели на территории РФ. Ракетные установки, из которых обстреливают Харьков, являются легитимными целями.

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"Мы не должны забывать, что эта война развязана Россией, как агрессором. Россия оккупировала часть Украины. Украина имеет право на самозащиту. Это право включает право уничтожать легитимные военные цели на территории агрессора - России. Мы предоставили 99% военной помощи Украине, хотя наложены определенные ограничения на использование этого вооружения. Однако эти ограничения мы ослабим, поскольку Россия начала новое наступление на севере, возле Харькова. Они атакуют с российской территории, и Украина имеет право уничтожать ракетные установки, из которых обстреливают Харьков. Итак, ограничения постепенно отменяются, и это поможет украинцам защищаться", - отметил генсек НАТО.

По его словам, оккупанты платят за новую наступательную операцию, которую начали летом, "очень высокую цену - тысячи людей, тысячи единиц техники".

Кто такой Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг - норвежский государственный и политический деятель. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года - Генеральный секретарь НАТО.

В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.

Вступление Украины в НАТО - последние новости по теме

Напомним, спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Украина может вступить в НАТО только после окончания войны с Россией. Он подчеркнул, что график вступления Украины в Альянс еще не одобрен и зависит от завершения войны.

Также The New York Times сообщает, что на ближайшем саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Это связано с возможностью втягивания в войну через пакт о коллективной безопасности.

Кроме этого, президент Польши Анджей Дуда указал на три ключевые темы для обсуждения на саммите НАТО: укрепление обороноспособности Альянса, поддержка евроатлантических стремлений Украины и пересмотр подхода НАТО к России. Дуда отметил, что Украине нужно отправить официальное приглашение на вступление в НАТО.

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