Отправка инструкторов в Украину: политолог оценил угрозу войны между РФ и НАТО

США и ряд стран ЕС выступят против инициативы президента Франции Макрона по отправке военных инструкторов в Украину, отмечает политолог.

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Политолог оценил идею Макрона по отправке инструкторов в Украину / Коллаж Главред, фото: Офис президент Украины, УНИАН

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой создания коалиции стран для отправки военных инструкторов в Украину. Отмечается, что это нужно для обучения украинских военных непосредственно на территории Украины. Однако, это не означает, что западные военные на будут привлечены к боевым действиям. Об этом в своей колонке на Главреде написал политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

По его словам, коалиция инструкторов, которую предложил Макрон - это направление, над которым можно поработать.

"Но ведь инструкторы и войска на территории Украины - не одно и то же. Воевать за нас никто не будет, потому что это риск прямого военного столкновения НАТО с Россией", - отмечает политолог. видео дня

Он также отметил, что против отправки западных военных инструкторов выступят США и целый ряд европейских стран.

"А вот расширять военное и политическое сотрудничество между Украиной и Францией необходимо. Сейчас Макрон проявляет такой интерес, и это нужно максимально использовать", - добавил Фесенко.

Политолог подчеркнул, что Франция уже предлагала Украине самолеты Mirage, однако положительное решение по их передаче не было принято из-за надежды на поставки F-16.

"Однако поставки затянулись. Политическое решение было принято еще год назад, на саммите Большой семерки. Были решения отдельных стран, начало обучения украинских специалистов с конца прошлого года. Но пока что ни один F-16 в Украину так и не прибыл", - резюмировал Фесенко.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Отправка западных инструкторов в Украину - что известно об инициативе Макрона

Напомним, как ранее сообщал Главред, Франция обратилась к 10 странам Европы и США с предложением создания коалиции стран для отправки инструкторов для тренировки украинских военных непосредственно на территории Украины. Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на свои источники.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не желает эскалации войны, но хочет помочь Украине в обороне. Поэтому Париж стремится создать коалицию партнеров, которые бы были готовы направить своих инструкторов в Украину.

В ответ на это, Россия угрожает, что французские инструкторы станут "законной целью", если их отправят в Украину. Франция заявляет, что не оставит такие угрозы Кремля без ответа.

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