УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Отправка инструкторов в Украину: политолог оценил угрозу войны между РФ и НАТО

Юрий Берендий
10 июня 2024, 17:12
13
США и ряд стран ЕС выступят против инициативы президента Франции Макрона по отправке военных инструкторов в Украину, отмечает политолог.
Отправка инструкторов в Украину: политолог оценил угрозу войны между РФ и НАТО
Политолог оценил идею Макрона по отправке инструкторов в Украину / Коллаж Главред, фото: Офис президент Украины, УНИАН

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой создания коалиции стран для отправки военных инструкторов в Украину. Отмечается, что это нужно для обучения украинских военных непосредственно на территории Украины. Однако, это не означает, что западные военные на будут привлечены к боевым действиям. Об этом в своей колонке на Главреде написал политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

По его словам, коалиция инструкторов, которую предложил Макрон - это направление, над которым можно поработать.

"Но ведь инструкторы и войска на территории Украины - не одно и то же. Воевать за нас никто не будет, потому что это риск прямого военного столкновения НАТО с Россией", - отмечает политолог.

видео дня

Он также отметил, что против отправки западных военных инструкторов выступят США и целый ряд европейских стран.

"А вот расширять военное и политическое сотрудничество между Украиной и Францией необходимо. Сейчас Макрон проявляет такой интерес, и это нужно максимально использовать", - добавил Фесенко.

Политолог подчеркнул, что Франция уже предлагала Украине самолеты Mirage, однако положительное решение по их передаче не было принято из-за надежды на поставки F-16.

"Однако поставки затянулись. Политическое решение было принято еще год назад, на саммите Большой семерки. Были решения отдельных стран, начало обучения украинских специалистов с конца прошлого года. Но пока что ни один F-16 в Украину так и не прибыл", - резюмировал Фесенко.

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Отправка западных инструкторов в Украину - что известно об инициативе Макрона

Напомним, как ранее сообщал Главред, Франция обратилась к 10 странам Европы и США с предложением создания коалиции стран для отправки инструкторов для тренировки украинских военных непосредственно на территории Украины. Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на свои источники.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не желает эскалации войны, но хочет помочь Украине в обороне. Поэтому Париж стремится создать коалицию партнеров, которые бы были готовы направить своих инструкторов в Украину.

В ответ на это, Россия угрожает, что французские инструкторы станут "законной целью", если их отправят в Украину. Франция заявляет, что не оставит такие угрозы Кремля без ответа.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Франция Владимир Фесенко
Реклама

Главное за день

Бои за Часов Яр: враг штурмует на двух направлениях у главной линии обороны

Бои за Часов Яр: враг штурмует на двух направлениях у главной линии обороны

16:57 Украина
Оккупанты оттягивают С-300 подальше от границы, а ВСУ готовят удары по РФ авиацией

Оккупанты оттягивают С-300 подальше от границы, а ВСУ готовят удары по РФ авиацией

16:12 Украина
Черноморский флот загнали в угол: ВСУ открывают новый фронт на море – Newsweek

Черноморский флот загнали в угол: ВСУ открывают новый фронт на море – Newsweek

15:59 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Это мой дом : Филипп Киркоров отказался от детей 16364

"Это мой дом": Филипп Киркоров отказался от детей

Танцор-беглец Влад Яма признался, за чей счет живет в США 5912

Танцор-беглец Влад Яма признался, за чей счет живет в США

В Израиль не собирается: Алла Пугачева с семьей покидает Кипр - что случилось 3863

В Израиль не собирается: Алла Пугачева с семьей покидает Кипр - что случилось

Ани Лорак захейтили за жесткую ретушь снимка дочери - как выглядит девочка 3373

Ани Лорак захейтили за жесткую ретушь снимка дочери - как выглядит девочка

Последние новости

17:37

Без сложной математики: один лайфхак сделал сотни пользователей TikTok богачами

17:15

Эту ошибку делают чаще всего: главная хитрость, как правильно варить кукурузуВидео

17:12

Отправка инструкторов в Украину: политолог оценил угрозу войны между РФ и НАТО

17:10

Повышение тарифа на свет не покрыло рыночную цену электричества - Шмыгаль

16:57

Бои за Часов Яр: враг штурмует на двух направлениях у главной линии обороны

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:47

5 строгих запретов: что нельзя делать 11 июня, чтобы не началась "черная полоса"

16:28

Поражение десантного корабля РФ в Азовском море: в ВСУ отреагировали

16:21

Для чего нужно маленькое отверстие на навесных замках

16:12

Оккупанты оттягивают С-300 подальше от границы, а ВСУ готовят удары по РФ авиацией

Реклама
15:59

Черноморский флот загнали в угол: ВСУ открывают новый фронт на море – Newsweek

15:52

Чем опрыскать капусту от белокрылки: простое средство из аптеки спасет ваш урожайВидео

15:45

СМИ: У руководителя внутренней безопасности ГПСУ нашли 13 земельных участков, новую квартиру и Tesla

15:44

Путин бесится после поражения "гордости" авиации РФ: в ГУР рассказали об ударе по Су-57

15:35

Ирина Горовая проговорилась про новый роман и интимную жизнь с бойфрендом

15:18

Смертельная провокация РФ на Сумщине: в Генштабе рассказали о ситуации в Рыжевке

15:07

В РФ выдали бред по поводу ударов по F-16 на аэродромах за границей

15:03

Залп ATACMS по Крыму: взорваны ЗРК С-300 РФ, есть "двухсотые" и раненые – СМИ

14:47

Это спасет ваш урожай: что нужно сделать, чтобы огурцы не были горькимиВидео

14:46

Надвигаются мощные дожди и ливни: синоптик предупредила, какие регионы "накроет" непогода

14:41

Козловский рассказал, кто стал его кумом и кумой

Реклама
14:18

Путин заявил о новой войне в Европе: экс-глава ЦРУ предупредил о циничных планах РФ

14:17

Грузовик с "военными" номерами прорвал границу: в Венгрии задержали 32 украинцевФото

13:57

"Опять не в ту дверь": путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке

13:54

ВСУ взяли много пленных: в Сети рассказали о разгроме россиян под Волчанском

13:47

Сколько нужно варить яйца всмятку: как получить вкусную и полезную едуВидео

13:39

"Очень скоро": Кейт Миддлтон сделала важное заявление

13:29

Москва не может компенсировать потери: враг "переключился" на наемников из Африки

13:27

Российская ПВО не сбила ни одной ракеты: ВСУ поразили "жирную" цель в Крыму

13:26

13-летняя дочь Киркорова завела себе бойфренда

12:53

Легендарная украинская певица призналась в нежных чувствах к Зиброву: "Обожаю"

12:47

У РФ крупные потери: ВСУ разбили вражеских штурмовиков на Харьковщине

12:45

"Муж очень любит детей": Алина Гросу заговорила о пополнении в семье

12:25

Махинации на миллионы: СБУ снова постучалась к Медведчуку и Козаку, новое подозрение

12:22

Какой праздник 11 июня: что категорически запрещено делать на Варфоломея и Варнавы

12:13

"Оккупация" Рыжевки и наступление на Сумщину: Зеленский срочно созвал Ставку

12:10

16-летняя дочь Кошевого показала нежную романтику с юным бойфрендом

12:00

Мустафа Найем подал в отставку с поста главы Агентства восстановления

12:00

Самолеты Mirage, извинения Байдена и планы Макрона. Итоги визита Зеленского во Францию

11:54

ВСУ могут перейти в наступление летом: в США заявили о "шансе перезагрузить войну"

11:43

Удар по новейшему истребителю россиян: в ВСУ оценили атаку на Су-57 в РФ

Реклама
11:31

Продлят ли срок обновления данных в ТЦК для военнобязанных: в Раде поставили точку

11:24

Крутейший рецепт приготовления хека: невозможно устоятьВидео

11:13

"Летит невероятное количество": в ВСУ рассказали о новой угрозе в Донецкой области

11:00

В чем успех визита Зеленского во Францию и почему надо брать Mirage 2000мнение

10:54

Кого из мужчин могут задержать и принудительно доставить в ТЦК: в ВР четко ответили

10:51

Лимиты света будут распределять иначе с 24 июня: что произошло

10:48

Китайский гороскоп на завтра 11 июня: Драконам - удар от близких, Петухам - потеря финансов

10:45

Удар по обороне Крымского моста: на Азове дроны атаковали российские суда

10:27

Без уксуса или отбеливателя: как убрать известковый налет на унитазе

10:19

Не все F-16 придут в Украину: в ВСУ рассказали о размещении самолетов

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять