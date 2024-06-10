Поражение десантного корабля РФ в Азовском море: в ВСУ отреагировали

В ВСУ отметили, что по состоянию на 10 июня в акватории Азовского моря находятся 3 десантных корабля РФ и 3 малых ракетных корабля "Буян-М".

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В ВСУ прокомментировали информацию о поражении десантного корабля РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Информация о поражении Силами обороны Украины большого десантного корабля РФ в Азовском море не подтверждается. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-Морских Сил ВС Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

В частности, комментируя информацию журналистов британского издания Sky News, которые со ссылкой на неназванных украинских военных сообщили о поражении российского корабля типа "Ропуха" 8 июня в Азовском море, Плетенчук отметил, что это "новости из будущего".

"К сожалению, по состоянию на сейчас это новости из будущего, и это обязательно произойдет", - пошутил он. видео дня

Дмитрий Плетенчук сообщил, что в акватории Азовского моря сейчас находятся три больших десантных корабля и три малых ракетных корабля "Буян-М" противника.

"Но информация о поражении одного из них пока не соответствует действительности", - подытожил он.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Удары по кораблям Черноморского флота - взрывы в Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, в субботу вечером, 8 июня, украинские силы осуществили "скоординированный удар" по российскому десантному кораблю, который недавно перешел в Азовское море из Черного моря. Эту информацию передает Sky News, ссылаясь на украинский военный источник.

На южном берегу Таганрогского залива Азовского моря, в районе порта Ейск, был атакован российский корабль. По информации Telegram-канала "Крымский ветер", этот инцидент произошел в ночь на воскресенье, 9 июня. Уточняется, что российский корабль пострадал от удара украинских беспилотников и затонул.

В ночь на 6 июня спецподразделение департамента ГУР МО уничтожило в Крыму российский буксир "Сатурн". По словам военного эксперта Романа Свитана этот инцидент не является самым важным среди проблем, которые россияне испытывают в Крыму.

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