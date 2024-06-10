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Залп ATACMS по Крыму: взорваны ЗРК С-300 РФ, есть "двухсотые" и раненые – СМИ

Алексей Тесля
10 июня 2024, 15:03
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Атака по целям РФ в Крыму была осуществлена, как минимум, 10 ракетами ATACMS, ни одна из них не была сбита.
С-300
Нанесен удар по комплексу С-300 РФ / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, скриншот

Стали известны подробности ракетного удара по военным целям российских оккупантов в захваченном РФ Крыму.

"2 комплекса С-300 и 4 РЛС повреждены в результате ночной ракетной атаки на Крым. 1 военнослужащий 31 дивизии ПВО МО РФ погиб, 6 ранены", — пишет российское издание Astra со ссылкой на источники.

Уточняется, что атака по целям РФ в Крыму была осуществлена, как минимум, 10 ракетами ATACMS, ни одна из них не была сбита.

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"4 ракеты попали по месту дислокации 31 дивизии ПВО МО РФ в Джанкойском районе, повреждены 2 радиолокационные станции, ранен один военнослужащий", - сообщили источники в экстренных службах аннексированного Крыма.

В сообщении отмечается, что ещё 4 ракеты попали по месту дислокации этой же дивизии в Сакском районе, там повреждена военная техника, ее количество и степень повреждений устанавливаются, ранен ещё один военнослужащий.

"Ещё 2 ракеты попали по месту дислокации 31 дивизии ПВО МО РФ в Черноморском районе, в нескольких километрах от села Громово. Там повреждены ещё 2 РЛС, 2 комплекса С-300, 1 военнослужащий погиб, 4 ранены", - сообщил источник.

Что такое С-300?

С-300 — это зенитно-ракетная система (ЗРС), разработанная еще в Советском союзе. На вооружение система вышла в конце 70-х годов. Комплексы должны были быть разработаны для ПВО (С-300П), для сухопутных войск (С-300В) и для кораблей ВМС (С-300Ф).

Главное предназначение С-300 — противовоздушная оборона, она должна уничтожать вражеские самолеты, баллистические и аэродинамические ракеты. Как ПВО ее используют во всех постсоветских странах и в некоторых странах Европы. Также Россия экспортировала модифицированные С-400 в Индию, Турцию и Китай.

В Украине до полномасштабного вторжения РФ насчитывалось более 250 систем С-300 по данным лондонского Международного института стратегических исследований (IISS). Также установки С-300 переданы Украине от восточноевропейских стран в рамках военной помощи.

Установка способна бить на расстояние до 75 км или до 100 км и до 200 км в зависимости от типа элементов семейства С-300.

Попадать в цель "земля-земля" С-300 может на расстояние около 40 км. Поэтому под удар окупантов обычно попадают Харьков, Запорожье, Херсон и другие прифронтовые города.

Еще с советских времен у страны-агрессора РФ осталось много ракет С-300 (по разным данным, от 5 до 8 тысяч).

Почему ПВО Украины не отбивает атаку С-300

Расстояние в 40 км ракета С-300 преодолевает буквально за минуту и летит слишком низко, чтобы на нее отреагировали локаторы зенитно-ракетных комплексов Украины. Потому тревога часто включается уже после взрыва.
Кроме того, С-300 при ударе "земля-земля" летит по траектории дуги и может маневрировать.

Отбить атаку С-300 могут комплексы Patriot и SAMP-T.

Удары по целям РФ в Крыму - последние новости

Ранее сообщалось о том, что ВСУ поразили "жирную" цель в Крыму. Российские радары комплексов С-300/С-400 в трех районах временно оккупированного Крыма срочно прекратили работу, сообщили в Генштабе ВСУ.

Как сообщалось ранее, в ночь на 10 июня во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Под атаку попали Евпатория и Красноперекопск. Движение по Керченскому мосту было перекрыто, в Джанкойском районе слышали несколько взрывов.

Также в ночь на 8 июня в Крыму прогремели громкие взрывы, о чем сообщили местные жители через Telegram-канал "Крымский ветер". Сначала взрыв почувствовали в Балаклаве, затем во всех районах Севастополя. После этого звуки взрыва слышались в море возле Стрелецкой бухты.

Залп ATACMS по Крыму: взорваны ЗРК С-300 РФ, есть 'двухсотые' и раненые – СМИ
/ Инфографика Главреда

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