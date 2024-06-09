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Удар по каналу доставки БК: новые детали атаки на корабль РФ в Азовском море

Алексей Тесля
9 июня 2024, 22:00
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РФ использует БДК для переправки боеприпасов в оккупированный Мариуполь, пишет Sky News.
БДК
Нанесен удар по кораблю РФ в Азовском море / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, mil.ru

В субботу вечером, 8 июня, украинские силы нанесли "скоординированный удар" по российскому десантному кораблю, который недавно перешел в Азовское море из Черного моря.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на украинский военный источник.

Отмечается, что это судно стало пятым из семи десантных кораблей класса Ropucha, которые были потоплены или "приведены в негодность" в результате украинских атак.

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"Этот успешный удар показывает россиянам, что они не могут свободно действовать ни в Черном море, ни на востоке", - добавил источник.

Он также уточнил, что российские военные используют такие корабли для переправки боеприпасов и грузов в оккупированный город Мариуполь для дальнейшей транспортировки на линию фронта.

"Предотвращая поставки российских боеприпасов и ключевых военных материалов, этот удар напрямую поддержит украинские войска в их продолжающейся борьбе", — добавил источник.

Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага

Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ.

В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже пребывает под контролем Украины и газодобывающие платформы в том числе.

В феврале 2024 года в разведки Великобритании заявили, что упешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря.

Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно осложнена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.

Удары по кораблям РФ - последние новости по теме

Ранее в Силах обороны сообщили о бегстве кораблей РФ. По словам представителя Сил обороны, российские корабли выводят из временно оккупированного полуострова, однако некоторые из них оказались в "ловушке".

Напомним, ранее была названа жирная цель Черноморского флота для уничтожения. Вооруженные силы Украины в первую очередь заинтересованы в уничтожении носителей крылатых ракет Черноморского флота, рассказал в эфире телемарафона спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Как сообщалось ранее, за время полномасштабной агрессии России против Украины, Силы обороны потопили или вывели из строя треть всех российских военных кораблей в Черном море. Это нанесло серьезный удар по военному потенциалу России, отметил спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук.

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